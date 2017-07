Bad Lauterberg In der Nacht zu Donnerstag kontrollierten Bad Lauterberger Polizeibeamte gegen 0.20 Uhr einen Mofafahrer in der Oderfelder Straße in Barbis. Dabei stellten sie bei dem 18-Jährigen drogentypische Ausfallerscheinungen fest. Nach einer Blutprobe wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen den jungen Mann eingeleitet. kic

