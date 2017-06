Mann fährt ungebremst in Wildzaun

Bad Lauterberg Kein gutes Ende nahm die Spritztour eines 71-Jährigen am frühen Sonntagmorgen. Am Ende standen ein demolierter Wagen und ein Schaden von 5 000 Euro zu Buche.

Gegen 2.20 Uhr war der Mann aus dem Landkreis Nordhausen mit seinem Wagen in Bad Lauterberg auf der Butterbergstraße stadtauswärts in Richtung Kreisel unterwegs, um anschließend nach rechts auf die Bundesstraße in Richtung Nordhausen zu fahren. Beim Durchfahren des Kreisels fuhr er nahezu ungebremst geradeaus und verfehlte die erste Ausfahrt in Richtung Bundesstraße. Der Wagen durchfuhr einen Graben und durchbrach einen Wildschutzzaun. Nach etwa 20 Metern kam das Auto auf einer Wiese zum Stehen.

Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizisten Alkoholgeruch fest. Ein Test ergab einen Wert von 1,67 Promille. Daraufhin wurde dem 71-Jährigen eine Blutprobe entnommen, der Führerschein sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.