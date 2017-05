Förderkreis beteiligt sich an Museumstag

Der Förderkreis Königshütte Bad Lauterberg beteiligt sich auch in diesem Jahr am Sonntag, 21. Mai, am Internationalen Museumstag, der unter dem Motto „Spurensuche. Mut zur Verantwortung“ steht. Auf der Königshütte wird wieder ein buntes Programm für Erwachsene und Kinder angeboten. ...