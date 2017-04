Brauchtum läutet den Frühling ein

Bad Lauterberg Am Karsamstag, 15. April, lädt der Harzklub-Zweigverein Bad Lauterberg zu einem Heimatnachmittag in das Café Amadeus ein. Mit mehrstimmigen Liedern, Jodlern, Peitschenknallen, den Zither-Hexen und Glockenspiel soll somit in das Osterfest gestartet werden. Beginn ist um 15 Uhr. Der Eintritt ist frei.