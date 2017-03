KGS soll weiter siebenzügig bleiben

In der heutigen Sitzung des Kreistages beraten die Mitglieder unter anderem über Aufnahmebeschränkungen an der KGS Bad Lauterberg sowie an der KGS Gieboldehausen – beide sollen auf eine Fünfzügigkeit reduziert werden. Bisher sind es sieben Züge. Das bedeute, dass die Schulen künftige Fünftklässler zum neuen Schuljahr ablehnen müssten. Bad Lauterbergs Schulleiter Rainer Jakobi aber geht davon aus, dass der Kreistag der Vorlage nicht...