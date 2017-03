Benefiztour der Biker startet am 28. Mai

Bad Lauterberg Die karitative Motorradausfahrt des Bad Lauterberger Human Biker Day geht in diesem Jahr in die fünfte Runde.

Der Verein Human Biker Day startet am 28. Mai um 10 Uhr mit seiner Benefiz-Motorradausfahrt in die fünfte Runde. Die 165 Kilometer lange Tour wird von Bad Lauterberg aus durch den Harz und das Eichsfeld führen und dabei auch das Bundesland Niedersachsen kurz verlassen. Start der Tour ist pünktlich um 10 Uhr, ab 8 Uhr sind die Biker bereits zum Frühstück auf dem Gelände des Rewe-Marktes in der Lutterstraße willkommen.

„Die Tour steht bereits und wurde von mir und Claus Brille erarbeitet, sie führt durch malerische Landschaften und ist gespickt mit tollen Ausblicken und etlichen Kurven“, macht HBD-Vorsitzender und Organisator Matthias Weitzel die Veranstaltung schmackhaft. Die Anträge an die entsprechenden Behörden seien bereits raus, derzeit warte der Verein auf Genehmigungen.

Mitglieder reichen nicht aus

Mit den verschiedenen Polizeidienststellen stehe das Organisationsteam im regen Kontakt – auch im Rahmen der Begleitung durch die Motorradstaffeln der Polizei. „Die Mitgliederzahl unseres Vereins ist mittlerweile auf 54 angewachsen, reicht aber nicht aus, um den Ablauf des HBD an den ganzen Stationen sicherzustellen.“

Aus diesem Grund wird die Veranstaltung durch die Polizeiinspektion Northeim/Osterode unterstützt. „Die Polizisten fragen schon immer im Vorfeld an, wann der HBD stattfindet“, erklärt Weitzel erfreut. Auch die Johanniter-Unfallhilfe begleitet den Tross mit Krädern, um für die sanitätsdienstliche Sicherheit während der Tour zu sorgen. Für die Verkehrsregelung sorgt neben der Polizei innerhalb von Bad Lauterberg auch die Freiwillige Feuerwehr Bad Lauterberg.

Unterstützung erhält Matthias Weitzel aus verschiedenen Reihen, so auch von seinen Mitarbeitern des Rewe-Teams, aus dem eigenem Verein, dem Pöhlder Carnevals Club, dem MSC Pöhlde, dem Eichsfelder Bikertag sowie von verschiedenen anderen Freiwilligen, die die Veranstaltung für den guten Zweck unterstützen wollen. Erfreut zeigt sich Weitzel vor allem über das Interesse vonseiten der Rewe-Mitarbeiter: „Sie fragen schon frühzeitig an, wann es wieder so weit ist, verschieben ihren Urlaub und opfern ihre Freizeit.“

Die Unterstützung, die der Verein für das jährliche Event erfährt, ist auch vonnöten: Der Vorsitzende geht in diesem Jahr von einer Teilnehmerzahl von bis zu 650 Bikern aus – und die Veranstaltung wächst von Jahr zu Jahr. „Lediglich das Wetter sorgt hin und wieder spontan dafür, dass weniger Biker kommen, als sich zuvor angemeldet haben.“ Das aber sei, wie im vergangenen Jahr, die Ausnahme. Bereits jetzt, zwei volle Monate vor der Veranstaltung, verzeichnet der Verein weit mehr als 100 Anmeldungen. Weitzel appelliert an dieser Stelle an die Biker: „Um besser planen zu können, sollten sich die Teilnehmer nicht auf den letzten Drücker anmelden.“

Kinderhospiz erhält ganze Summe

Die zehn Euro Startgebühr pro Teilnehmer, in denen das Stümpel essen in der Mittagspause bereits enthalten ist, geht in diesem Jahr in Gänze an das Kinderhospiz Mitteldeutschland Tambach-Dietharz, da sich der Verein Childrens Care auflöst. Die Spendensumme des HBD, die im vergangenen Jahr an den Verein gegangen ist, will Childrens Care in diesem Jahr zum Gesamterlös der Benefiz-Tour für das Kinderhospiz obendrauf legen.

Dieses kann die Spenden im Augenblick dringend gebrauchen: Aufgrund des stetig steigenden Platzbedarfs wird ein Neubau in Tambach-Dietharz nötig. Die geplanten Kosten in Höhe von 800 000 Euro müssen von dem Kinderhospiz allein getragen werden, weshalb die Einrichtung auf zahlreiche Spenden angewiesen ist. Auch ohne Neubau benötigt das Hospiz jährlich mindestens 820 000 Euro Spenden, um das Haus überhaupt öffnen zu können.

TEILNEHMER UND SPENDEN DER VERGANGENEN JAHRE 377 Teilnehmer fuhren im vergangenen Jahr bei der Ausfahrt mit. Angemeldet waren zuvor 570 Biker. 20.129 Euro Spenden konnten die Verantwortlichen insgesamt an das Kinderhospiz und Childrens Care überreichen. 457 Teilnehmer waren es im Jahr 2015. 19.184 Euro Spenden aus dem HBD 2015 teilten sich die beiden bedachten Institutionen. 230 Teilnehmer fuhren bei der zweiten karitativen Ausfahrt im Jahr 2014 mit. 12.345 Euro kamen an Spenden im Jahr 2014 zusammen. 50 Biker beteiligten sich an der Auftaktveranstaltung der Bad Lauterberger Benefiz-Motorradtour im Jahr 2013. 4.800 Euro kamen im ersten Jahr für das Kinderhospiz und Childrens Care zusammen. Anmeldungen werden noch bis zum 21. Mai, 24 Uhr, ausschließlich über das Anmeldeformular im Internet unter www.human-biker-day.de entgegengenommen. Start der 160 Kilometer langen Tour ist am 28. Mai um 10 Uhr am Rewe-Markt im Luttertal. Ab 8 Uhr können die Biker bereits anreisen. In der Startgebühr von zehn Euro ist das Mittagessen inbegriffen.