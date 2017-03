Bernd Wiegand holt Platz 17 im Marathon

Bad Lauterberg Bernd Wiegand und Gerd Gießelmann (im Foto v.l.) von der Schützengesellschaft Bad Lauterberg nahmen jüngst am Schießmarathon in Clausthal-Zellerfeld teil. In dem Turnier mussten die Schützen 90 Schuss mit dem Luftgewehr Auflage, ohne Unterbrechung, absolvieren. Insgesamt nahmen 60 Schützen aus...