Lauterberger Schulumbau wird erneut teurer

Der Haushaltsplanentwurf der Stadt Bad Lauterberg, der am Donnerstag dem Finanz- und Wirtschaftsausschuss zur Beratung und Empfehlung vorgelegt wurde, muss um 410 000 Euro im Bereich der Investitionskredite nach oben korrigiert werden. Grund dafür sind erneut höhere Kosten für die Baumaßnahmen an der Lutterbergschule in Höhe von 380 000 Euro und an der Grundschule am Hausberg von 30 000 Euro. Laut Stadtkämmerer Steffen Ahrenhold wurden...