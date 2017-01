Night-Beat-Festival: Die Innenstadt wird zur Party-Meile

Bad Lauterberg Am 13. März lockt das Kneipen-Musik-Festival mit sieben Bands in sieben Lokalen die Nachtschwärmer nach Bad Lauterberg.

Rein ins Nachtleben und Menschengetümmel heißt es am 13. März: Das Night-Beat-Festival sorgt für Stimmung in der Innenstadt. Das Musikprogramm hat es wieder in sich: Von Rock, Pop und Oldies über Funk und Soul bis hin zu Reggae ist alles dabei, was das Musikliebhaber-Herz höherschlagen lässt.

Mit sieben Bands in sieben Kneipen gibt es von 21 bis 2 Uhr handgemachte Livemusik auf die Ohren. Getreu dem Motto, einmal bezahlen und überall live dabei sein, reicht ein einziges Eintrittsbändchen aus, um von Lokal zu Lokal zu wandern. Die Konzertbühnen stehen wieder in der 5th Rock-Avenue, im Hotel Riemann, in der Jägerstuben, in Lisa‘s Eck, im Sunset und der Tequila Lounge. Als Special gibt es eine Ärzte-Cover-Show im Kurhaus. Einlass ist ab 20 Uhr.

Die Eintrittsbändchen gibt es im Vorverkauf für 13 Euro in allen beteiligten Night-Beat-Lokalen sowie im Rewe-Markt, Lutterstraße 1, und in der Touristinformation (Ritscherstraße 4) sowie auf www.honky-tonk.de. Am Veranstaltungsabend kosten die Bändchen dann 15 Euro.

Für alle Sparfüchse gibt es einen Vor-Vorverkauf mit einem Sonderpreis von nur 11 Euro für das Bändchen: Vom 30. Januar bis 11. Februar kann man sich vorab ein Eintrittsbändchen beim Rewe-Markt sichern. Aber es heißt, schnell zugreifen: Die Bändchen sind limitiert.

SHUTTLE-SERVICE Aus den umliegenden Orten wird ein Shuttle-Service angeboten. Es gibt jeweils zwei Touren in die Stadt: Um 19 und 20 Uhr ab V-Markt Barbis, dann jeweils zehn Minuten später an den Haltestellen Agrarmarkt Deppe in Barbis (19.10 / 20.10 Uhr), Sparmarkt Deig Bartolfelde (19.20 / 20.20 Uhr) und Kriegerdenkmal Osterhagen (19.30 / 20.30 Uhr). Die Rücktouren fahren um 2 und 3 Uhr von der Haltestelle 5th Rock-Avenue. Weitere Infos und Vorverkauf: www.honky-tonk.de