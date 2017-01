Der Skilift am Heibek hat in dieser Woche wie folgt geöffnet: Mittwoch und Freitag ab 16 Uhr, Mondscheintarif bis 20 Uhr, sowie am Samstag und Sonntag von 10 bis 14 Uhr. Der LSKW weist darauf hin, dass vor dem Skihang nicht gerodelt werden darf. Ob die Skischule geöffnet werden kann, wird Mitte der Woche entschieden, so die Verantwortlichen des LSKW abschließend.

