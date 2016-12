Sportgeräte sollen für Vereine in Turnhalle bleiben

In der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Soziales, Jugend, Schulen, Kultur und Sport informierten sich Klaus Richard Behling und Rainer Eckstein (beide Bürgerinitiative) über den Wahrheitsgehalt kursierender Gerüchte, die die Turngeräte in der Barbiser Turnhalle betreffen. Laut der beiden Ausschussmitglieder kursierten Gerüchte, in denen es heißt, dass Sportgeräte aus der Turnhalle der ehemaligen Grundschule Barbis abgezogen und in...