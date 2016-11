Kinder freuen sich über neuen Tischkicker

Durch die Initiative und den Einsatz des Kinderschutzbund-Mitglieds, Klaus Vogelsang, konnten sich die Kinder, die am Dienstag am Kulturtreff im Stadthaus in der Ahnstraße teilnahmen, über einen neuen Tischkicker im Wert von 1 000 Euro freuen. Finanziert hatte den neuen Kicker die Harz Energie um...