Ehrenmal in Barbis wird 50 Jahre alt

Am 13. November, also am Volkstrauertag, vor 50 Jahren, wurde das erweiterte Ehrenmal auf dem Barbiser Röhlberg eingeweiht. Zu diesem Anlass referierte Wilfried Henkel, Vorsitzender der St.-Petri-Rentnerrunde, über die Geschichte des Denkmals und dessen Bedeutung in der Barbiser Gemeinde. ...