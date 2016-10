Labradore sollen vermittelt werden

Die Tier-Not-Hilfe Bad Lauterberg sucht nach wie vor für die zwei Labradorhunde Carlos und Luke nach passenden Familien. Die Erwartungshaltung an einen Hund dieser Rasse ist, wie alle Beteiligten feststellen mussten, extrem hoch. Labrador-Retriever sind tatsächlich hervorragende Familienhunde, die in der Regel keine Probleme mit anderen Hunden, Kindern und Katzen haben. „Labradorhunde sind aber auch ungestüm und auch sie müssen, wie alle Hunde, erzogen und gefordert werden und das vergessen leider viele Interessenten“, erklärt Dr. Tanja Barke von der Tier-Not-Hilfe.

Der helle Luke und der dunkle Carlos sind typische und sehr freundliche Vertreter ihrer Rasse, und der Verein gibt die beiden nur im 30 Kilometer-Umkreis um Bad Lauterberg ab, vor allem da Carlos nach einem gut verheilten Beinbruch langsam wieder lernen muss, sein Bein voll zu belasten, um Muskulatur aufzubauen.

Nachfrage nur nach Babykatzen

In der Obhut des Vereins befinden sich derzeit auch einige Katzen. „Während die Nachfrage nach Babykatzen im Alter von acht Wochen enorm ist, interessiert sich schon kaum jemand mehr für Katzen im Alter von fünf Monaten, also die diesjährigen Maikatzen, auch wenn diese immer noch jung und viel pflegeleichter sind“, so Barke. „Das ist sehr schade, denn es befinden sich sechs wunderhübsche fünf Monate alte Katzen in der Vermittlung.“ Die dreifarbigen Katzen Susi, Cindy und Milki sind nur einige von ihnen.

Alle Katzen sind anhänglich und gesund. Vor Abgabe werden alle Tiere gechippt, um ein Verschwinden oder eine unkontrollierte Weitergabe zu verhindern.