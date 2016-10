ASV-Mitglieder befreien Ufer von Unrat

Bad Lauterberg Wie in jedem Jahr haben sich die Mitglieder des Angelsportvereins Bad Lauterberg die Aktion „Saubere Talsperre“ vorgenommen. Eingeteilt in verschiedene Gruppen suchten sie die Uferrandzonen nach Unrat ab und wurden auch schnell fündig. Zutage kamen wie in den Vorjahren etliches an Flaschen,...