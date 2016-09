Hausbergschule wird bis zu 1,5 Millionen Euro teurer

Bis zu 1,5 Millionen Euro teurer wird der Um- und Anbau der Grundschule am Hausberg in Bad Lauterberg. Das teilte Bad Lauterbergs Bürgermeister Dr. Thomas Gans am Donnerstagabend in der Sitzung des Rates der Stadt Bad Lauterberg mit. Damit wird das Gesamtinvestitionsvolumen, das ursprünglich auf...