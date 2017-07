Burg braucht Nutzungskonzept

Auf Einladung des Kreistagsabgeordneten Herbert Lohrberg (SPD) unternahm Kreisrat Marcel Riethig am Donnerstag eine Rundreise durch die Gemeinde Bad Grund, um einige herausragende Einrichtungen kennenzulernen. Nach dem Besuch des Dorfgemeinschaftshauses in Willensen, der Schachtanlage Knesebeck in...