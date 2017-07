Kinder pflanzen ihr eigenes Gemüse

Graben, pflanzen, gießen: Die Kinder der Kindergärten in Eisdorf und Badenhausen freuen sich über neue Gewächse in ihren Hochbeeten. Im Rahmen des Projekt „Gemüse für unseren Nachwuchs“ bestückte Philipp Gärtner vom Edeka-Markt in Teichhütte die Hochbeete in den Kindergärten auch in diesem Jahr...