Gedenkstein erinnert an Unglücksfall

Wenn man vom Johannisborn aus einen Spaziergang entlang der Sülpke in Richtung Wald unternimmt, kann einem am Steinbühl auf dem Weg Richtung Bad Grund schon ein kalter Schauer über den Rücken laufen, wenn man an dem sogenannten Hoppestein, einem Gedenkstein aus dem Jahr 1898 vorbeikommt. ...