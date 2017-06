Mountainbike-Tag und Experimente mit Wasser

Bad Grund Der MTV Bad Grund lädt am morgigen Mittwoch von 10 bis 15 Uhr zum Mountainbike-Erlebnistag ein. Treffpunkt ist das Jugendcafé Badenhausen. Ebenfalls am Mittwoch steht von 17 bis 19 Uhr ein Filmabend im Badenhäuser Jugendcafé auf dem Programm. Am Donnerstag wird von 11 bis 13 Uhr im Jugendcafé Pizza...