St. Georg in Eisdorf ist jetzt Bewegungskita

Die Kindertagesstätte St. Georg wird am morgigen Freitag mit dem Markenzeichen „Bewegungskita“ des Qualitätszirkels Bewegungskindergarten in der Niedersächsischen Turnerjugend ausgezeichnet. Die Kita ist die Erste in Trägerschaft des Kirchenkreises Harzer Land, die diese Auszeichnung erhält. Die...