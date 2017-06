Bei der Arbeit um eine Verabredung gebeten

Herta und Werner Hüter aus Gittelde feiern heute das Fest der Eisernen Hochzeit. Sie gaben sich am 13. Juni 1952 – vor 65 Jahren – in Gittelde das Jawort. Werner Hüter ist 1928 in Gittelde geboren und hier zur Schule gegangen. Bei Piller in Osterode erlernte er den...