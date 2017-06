Musikfans feiern gelungene Rocknacht unterm Blätterdach

Die Thingplatzfete der DLRG Ortsgruppe Westharz schien auch in diesem Jahr wieder unter einem günstigen Stern zu stehen. Denn obwohl sich tagsüber noch Gewitter und Regenfälle abwechselten, beruhigte sich gegen Abend das Wetter, so dass zahlreiche Gäste das Open-Air-Fest am Waldrand unbeschwert...