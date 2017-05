Volksbank feiert Richtfest in Bad Grund

Der erste Bauabschnitt ist geschafft, und so konnte die Volksbank im Harz eG am Mittwoch den erstellten Rohbau der neuen Filiale in Bad Grund mit einem Richtfest feiern. Im Januar wurde mit dem Abriss des alten Gebäudes am Markt 1 begonnen, der Neubau soll im Herbst dieses Jahres fertig sein. ...