Weißstörche machen Rast auf Gittelder Dächern

Für eine kleine Attraktion sorgten am Mittwoch sechs Weißstörche, die sich auf verschiedenen Haus- und Kirchendächern in Gittelde niedergelassen hatten. Etwas länger verweilten sie in der Planstraße auf zwei nebeneinanderliegenden Dächern, wo man die eleganten Schreitvögel, die im Volksmund auch...