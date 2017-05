Verliebt ins Mädchen von nebenan

Weihnachten 1951 lernten sich Marianne Brakebusch und Gotthard Sauermann beim Tanz kennen. Knapp sechs Jahre später – am 4. Mai 1957 – gaben sie sich das Ja-Wort und feiern am heutigen Donnerstag ihre Diamantene Hochzeit. Marianne Brakebusch wurde am 29. Januar 1931...