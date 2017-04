Freiwillige räumen ihre Orte auf

Bad Grund Mit Müllbeuteln und Greifzangen ausgestattet wurde am Freitag und Samstag die Gemeinde von Bad Grund bis Badenhausen aufgeräumt und vom Unrat befreit. Insgesamt wurde in der gesamten Gemeinde dabei weniger Müll als in den vergangenen Jahren – etwa sieben Kubikmeter – gesammelt, wie Birgit Niensted...