Polizei Osterode sucht Unfallverursacher

Willensen Die Polizei Osterode sucht den Verursacher eines Unfalls, der sich zwischen Sonntagabend und Montagnachmittag in der Lindenstraße in Willensen ereignete. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer hat vermutlich bei einem Rangiermanöver den geparkten Audi A4 eines 21-Jährigen beschädigt und sich dann von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um die Regulierung des Schadens in Höhe von 1 000 Euro zu kümmern. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 05522/5080.

