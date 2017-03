Vortrag beim Frauenfrühstück

Gittelde Das Frauenfrühstück, zu dem Anna Haberer und Heide Neumann ins Gemeindehaus der St. Martin-Kirche einladen, findet nicht am Freitag, sondern am Samstag, 18. März statt. Pfarrerin Katharina Pulke wird daran teilnehmen und über das Thema „Eine Reise in die Kindheit“ sprechen. pb