Bad Grund Eine 31-Jährige aus Osterode wurde am Donnerstag bei einem Unfall auf der B 243 leicht verletzt. Sie war gegen 6.30 Uhr mit ihrem Auto von Osterode kommend in Richtung Seesen unterwegs, als sie gesundheitliche Probleme bekam, dadurch ins Schleudern geriet und in die Mittelleitplanke prallte. Sie kam quer auf der Fahrbahn zum Stehen. Der Schaden beläuft sich auf 2 300 Euro.

