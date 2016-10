Unfall bei einem Überholmanöver

4 000 Euro Schaden sind bei einem Verkehrsunfall entstanden, der sich am Mittwochabend in der Thüringer Straße in Teichhütte ereignete. Ein 33-Jähriger aus Hannover wollte gegen 19 Uhr einen Sattelzug überholen, der gerade im Begriff war, nach links abzubiegen. Die beiden Fahrzeuge stießen darauf...