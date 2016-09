Geschichte der Post in einer Ausstellung

Am 1. Oktober vor 170 Jahren wurde das erste Postamt in Gittelde eingerichtete. Aus diesem Anlass präsentiert der Heimat- und Geschichtsverein (HGV) Gittelde an seinem Tag der offenen Tür am Sonntag, 9. Oktober, ab 13 Uhr eine Sonderausstellung zur Gittelder Postgeschichte. Sie zeigt die mehrfach...