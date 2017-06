Bunte Blumen vom Kammerchor con anima

Bad Sachsa Die Blumen im weitesten Sinne besingt der Kammerchor con anima in seinem Konzert am Samstag, 24. Juni, 19 Uhr in der St. Nikolaikirche in Bad Sachsa. Einem Abschnitt mit geistlicher „Blumenmusik“ aus Moderne und Renaissance folgen zwei Lieder-Zyklen von Robert Schumann und Lars-Erik Larsson für...