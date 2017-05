Das Hof Theater präsentiert seine elfte Theaterarbeit und lädt dazu am 26. Mai und 4. Juni jeweils ab 20 Uhr nach Scharzfeld ein. Auf dem Programm steht das Stück „Garten der Lüste“, eine Komödie mit intelligenten, scharfzüngigen Dialogen und einer Prise menschlicher Tragik.

Alex, Ende 40, Besitzer eines erfolgreichen Fischrestaurants und seit 23 Jahren mit seiner Jugendliebe verheiratet, will plötzlich mehr Aufregung in seinem Leben. Eine Affäre muss her, doch die Wahl der geeigneten Dame gestaltet sich schwieriger als gedacht. Nun, Alex, für wen wirst du dich entscheiden? Ist es Sandra, eine Freundin deiner Frau, die in ihrer Melancholie jegliche Lebensfreude verloren hat? Oder ist es die durchgeknallte Niki, angehende Schauspielerin mit einer Vorliebe für Marihuana-Konsum? Oder wie wäre es mit der verheirateten, abgeklärten Lena, die in ihrer Abenteuerlust bereits einige Erfahrungen in Sachen Affären gesammelt hat?

So wird der Zuschauer Zeuge dreier hoffnungsvoller, doch eher zaghafter Verführungsversuche mit aberwitzigen Dialogen, in denen die immerwährende Sehnsucht nach einer aufregenden Lebenswürze turbulent und überraschend adressiert wird.

Das Stück ist eine Produktion aus eigenem Hause, inszeniert von Jürgen Kramer. In den Titelrollen stehen Dieter Menzel als Alex und seine Frau Petra Döring-Menzel in den drei Rollen der Sandra, Niki und Lena.

TERMINE Die vorerst letzten Vorstellungen dieser Saison finden am 26. Mai und 4. Juni jeweils ab 20 Uhr statt. Kartenreservierung unter Telefon 05521/994700 oder per E-Mail an info@hotel-harzerhof.de.