Als der Wind in Richtung Westen wehte

Der Hobbymaler und Freizeitgrafiker Hartmut Funk lebt in Sieber. Er wurde am 11. September 1941 in der heute östlichsten Stadt Deutschlands, in Görlitz an der Neiße, geboren. Seitdem, so sagt er, trage er das Sternbild Jungfrau mit sich herum – und das lebenslänglich. ...