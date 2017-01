Mit einem Koffer voller Geld das Land verlassen

Clausthal-Zellerfeld Theater für Niedersachsen gastiert mit Komödie „Funny Money“ in Clausthal-Zellerfeld.

Das Stück „Funny Money!“ des britischen Komödienautors Ray Cooney ist am Sonntag, 5. Februar, um 16 Uhr in der Stadthalle Clausthal-Zellerfeld zu erleben.

Der Komödienexperte des Theaters für Niedersachsen (TfN), Karl-Heinz Ahlers, hat das Stück in Szene gesetzt und wurde dabei von Bühnenbildnerin Andrea Jensen und Kostümbildnerin Eva-Maria Huke unterstützt.

Turbulentes Verwirrspiel

Mit „Funny Money!“ schuf Ray Cooney, 1932 in London geboren, ein turbulentes Verwirrspiel und konstruierte eine mit akribischer Genauigkeit und zwingender Logik ablaufende Boulevardkomödie. Der britische Komödienspezialist lässt seine Figuren mit atemberaubendem Tempo über die Bühne jagen, von einer Katastrophe in die nächste getrieben.

Im Mittelpunkt steht das Ehepaar Perkins – Henry verwechselt in der U-Bahn seine Aktentasche mit der eines Fremden und ist plötzlich Besitzer eines Koffers voller Geldscheine.

Sein Plan ist es, sich Ehefrau Jean zu schnappen und das Land so schnell wie möglich zu verlassen. Doch das ist leichter gesagt als getan …

Komödiantische Seite

Am 5. Februar stellen Simone Mende und Gotthard Hauschild in den Rollen von Jean und Henry Perkins ihre komödiantische Seite in der Stadthalle Clausthal-Zellerfeld unter Beweis. Für das Theater für Niedersachsen führte Karl-Heinz Ahlers Regie – wie auch schon bei den Cooney-Komödien „Taxi, Taxi“ und „Außer Kontrolle“.

Auch diesmal wieder hat er Bühnenbildnerin Andrea Jensen und die Kostümbildnerin Eva-Maria Huke als Partner.