Essen. Weitere Expertise für FUNKE: Dr. Michael Weber wird Mitglied des Aufsichtsrats und das Unternehmen mit seiner Erfahrung unterstützen.

Dr. Michael Weber wird Mitglied des Aufsichtsrats der FUNKE Mediengruppe, der auch diese Redaktion angehört. Der Technologie- und Investment-Experte ist Senior Partner bei „The Riverside Company“, einer der weltweit führenden Investmentgesellschaften mit Fokus auf kleine mittelständische Unternehmen, und bringt mehr als 20 Jahre Erfahrung im Digital-Business mit. Neben seiner Position im Aufsichtsrat wird er auch Mitglied des Gesellschafterausschusses.

„Dr. Michael Weber ist die ideale Besetzung für diese wichtige Position: Wir haben mit ihm einen exzellenten Kenner und erfolgreichen Investor im Digitalbereich gewonnen“, sagt Julia Becker, Verlegerin und Aufsichtsratsvorsitzende von FUNKE. „Wir freuen uns, dass er uns in den kommenden Jahren in der für FUNKE so wichtigen digitalen Transformation unseres Geschäftes unterstützen und entscheidende Impulse setzen wird – das Unternehmen wird von seiner Erfahrung und seiner Expertise sehr profitieren.“

Weitere Mitglieder beider Gremien sind die Gesellschafter*innen Petra Grotkamp, Julia Becker als Vorsitzende des Gremiums, Nora Marx und Niklas Wilcke. Neben Dr. Michael Weber sitzt Dr. Andreas Urban ebenfalls als externes Mitglied in beiden Gremien.

Neues Aufsichtsratsmitglied bei FUNKE: Das ist Dr. Michael Weber

Dr. Michael Weber arbeitet seit 2008 als Senior Partner bei der weltweit tätigen Investment-Firma „The Riverside Company“. Dort verantwortet er alle Investments in der DACH-Region, sein Spezialgebiet sind europäische Software- und Technologie-Unternehmen. Außerdem ist er ordentliches Mitglied in diversen Aufsichtsräten, unter anderem als stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender bei „Bike24“, einem der führenden E-Commerce-Plattformen in Kontinentaleuropa im Bereich Fahrrad.

Nach seinem Studium an der Ludwig-Maximilians-Universität München blieb er zunächst in der Wissenschaft als Associate Professor für Strategisches Management. Seine Karriere in der Privatwirtschaft startete der promovierte Strategieexperte 2001 bei der „Boston Consulting Group“ (BCG) als Strategieberater im Bereich Finanzdienstleistungen und Private Equity. Dort war er Experte für internationale M&A- und Due-Diligence-Projekte.

2002 wechselte er zum Venture-Capital-Fonds Dynamics Venture und war unter anderem für Wachstumsinvestitionen in disruptive Technologieunternehmen im Energie-, Wasser- und Abfallbereich tätig. In den Jahren 2006 bis 2008 arbeitete er bei „Auctus Capital“, einem führenden deutschen Small-Cap-Fonds, der sich auf Buy-and-Build-Investitionen spezialisiert hat.