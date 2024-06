Berlin. Einer Umfrage zufolge ändert sich das Nutzungsverhalten von Cannabis-Konsumenten. Überraschend viele Leute bauen ihr Gras selbst an.

Seit der Legalisierung von Cannabis hat der Konsum vor allem unter jüngeren Menschen zugelegt. Etwa jeder dritte 16- bis 24-Jährige gibt an, seit April mehrmals im Monat Cannabis zu konsumieren, während dies davor nur 21 Prozent behaupteten. Dies hat eine aktuelle repräsentative Befragung unter rund 1000 Teilnehmenden zwischen 16 und 65 Jahren von Appinia im Auftrag des Berliner Cannabisherstellers Cantourage ergeben, die dieser Redaktion vorliegt.

Unter den 25- bis 34-Jährigen geben 27 Prozent an, mehrmals monatlich Cannabis zu konsumieren, unter den 35- bis 44-Jährigen sind es 28 Prozent. Über alle Altersgruppen gibt es unterdessen einen interessanten Aspekt: So hat sich die Zahl der Konsumenten nach der Legalisierung keineswegs grundlegend erhöht. Im Gegenteil: 57 Prozent aller Befragten sagen, dass sie seit der Legalisierung kein Cannabis zu sich genommen haben. Vor April berichteten dies nur 51,4 Prozent, so die Umfrage.

Der Anteil derjenigen, die mehrmals im Monat Cannabis konsumieren, ist seit April von 6,6 Prozent auf 11,7 Prozent gestiegen, der Anteil der wöchentlichen Konsumenten von 4,4 Prozent auf 7 Prozent. Die Zahl derjenigen, die dies täglich machen, erhöhte sich leicht von 3,7 Prozent auf 4,1 Prozent.

Cannabis: Die Mehrheit bezieht den Stoff illegal

Aktuell beziehen laut Umfrage 18,2 Prozent ihr Cannabis von Unbekannten auf dem Schwarzmarkt – 40,4 Prozent ebenfalls auf dem Schwarzmarkt, aber von Bekannten oder Freunden. Rund 29 Prozent der konsumierenden Befragten bauen Cannabis selbst an.

„Es bleibt spannend, wie sich die Situation auf dem Schwarzmarkt in den nächsten Monaten und Jahren entwickelt“, sagt der Vorstandschef von Cantourage, Philip Schetter. Nicht jeder habe die Zeit und die Kapazitäten, um Cannabis zu Hause anzubauen. „Auch die Clubs werden noch viele Monate benötigen, bis sie Cannabis an ihre Mitglieder abgeben können – ganz zu schweigen von den regulatorischen Hürden, die ihnen aktuell in den Weg gestellt werden.“

Cantourage stellt Arzneimittel auf Basis von Cannabis her. Das Unternehmen ist unter dem Kürzel HIGH an der Börse notiert. Seit dem 1. April dürfen Erwachsene in Deutschland legal Cannabis konsumieren. Zum Eigenkonsum darf jeder Erwachsene bis zu 50 Gramm getrocknetes Cannabis zu Hause besitzen. Unterwegs darf man 25 Gramm mit sich führen. Cannabis an Minderjährige weiterzugeben, bleibt jedoch eine Straftat.

