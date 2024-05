Braunschweig. Sentics gewinnt den mit 10.000 Euro dotierten Technologie-Transferpreis der IHK Braunschweig. Die Auszeichnung soll Gründern Mut machen.

Ein bisschen ist das bei den Wolfsburgern wie in China. Überall hängen bei ihren Kunden Kameras und erfassen alles, was sich bewegt und auch nicht bewegt. Überwachung total. Die Unterschiede zu Fernost: Das Wolfsburger Start-up Sentics hat nicht die Kontrolle des öffentlichen Raums im Sinn, sondern den Arbeitsschutz. Und deshalb erscheinen die erfassten Menschen und Objekte nicht als Bild, sondern nur als Daten. Das junge Unternehmen gewann nun den mit 10.000 Euro dotierten Technologie-Transferpreis der Industrie- und Handelskammer (IHK) Braunschweig.

Mit dem Preis unterstützt die IHK gezielt das Überführen von wissenschaftlichen Erkenntnissen in Geschäftsmodelle. Aus der Arbeit an Hochschulen sollen vermarktbare Produkte entstehen. So ist es auch bei Sentics. Das Verfahren wurde am Institut für Werkzeugmaschinen und Fertigungstechnik der TU Braunschweig entwickelt, drei junge Ingenieure und Finanzexperten machten sich damit selbständig.

KI im Einsatz für den Arbeitsschutz

Darum geht es bei Sentics: Wie beschrieben, erfassen die Kameras Menschen und Objekte, die Daten werden von einer künstlichen Intelligenz in Echtzeit verarbeitet und lokalisiert. Das Ziel: Kollisionen zwischen Menschen und Fahrzeugen, etwa Gabelstapler, aber auch zwischen Fahrzeugen und Fahrzeugen sollen vermieden werden.

Bei Gefahr werden die Fahrzeuge gestoppt oder gebremst. Gabelstapler und Co. können auch warnen. Das vermeidet schwere Unfälle mit schlimmen körperlichen und hohen Sachschäden. Diese Technik macht die bisher bei den Beschäftigten eingesetzten Transponder überflüssig.

Preis der IHK Braunschweig soll „anstecken“

Verkündet wurde der Preisträger von IHK-Hauptgeschäftsführer Florian Löbermann. „Wir wollen den Innovationen und Innovatoren eine Bühne bieten“, sagte er. Das solle andere Wissenschaftler und potenzielle Gründer „anstecken“. „Wir brauchen Mut und Machen“, betonte Löbermann. „Es geht um Innovationen und Wettbewerbsfähigkeit und damit um unsere Zukunft.“

Um den Spannungsbogen in der IHK am Braunschweiger Altstadtmarkt möglichst weit zu führen, war die Preisvergabe der letzte Programmpunkt. Zuvor hatte der Kieler „Seriengründer“ Stefan Kloth über die Herausforderung gesprochen, sich mit einem Unternehmen selbständig zu machen.

Gründer benötigen Unterstützung

Auch er beschwor die Fähigkeit, nicht vor den eigenen Zweifeln und Ängsten zu kapitulieren. „Deutschland braucht Mut und Mut zum Regelbrechen“, forderte Kloth. Als Beispiel nannte er Tesla-Chef Elon Musk, der mit dem Bau seiner Autofabrik in Grünheide begonnen habe, obwohl die Baugenehmigung noch ausstand.

Allen Gründern riet er, sich nicht zu verstecken, sondern schon von Anfang an Experten um Rat zu bitten. Beispielhaft nannte er Patentanwälte, Steuerberater, Gesellschaftsrechtler und Marketingexperten. „Das Machen, die Kommerzialisierung ist das Entscheidende“, sagte auch Kloth.

Publikum stimmte mit ab

Bestimmt wurde der Preisträger Sentics nicht nur von einer Jury, sondern auch über eine Abstimmung der beim Festakt anwesenden Gäste. In der engeren Auswahl für die Vergabe des Preises standen in Summe drei Projekte, die alle zeigen, wie innovationsstark unsere Region sein kann.

Dazu gehört das gemeinnützige Unternehmen Sormas, das aus dem Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung ausgegründet wurde. Das Herz des Geschäftsmodells ist eine eigene Software, die im Kampf gegen Epidemien eingesetzt wird. Die Software ermöglicht es, Informationen in Echtzeit an die eingebundenen Behörden zu übermitteln. Diese können wiederum in Echtzeit auf die Daten zugreifen.

Informationsfluss wird beschleunigt

Damit wird der Informationsfluss und auch -zugriff quasi konsequent digitalisiert und beschleunigt. Nach Angaben der IHK erfolgt die Datenübermittlung vielerorts, auch in Deutschland, immer noch per Fax oder bestenfalls per Mail.

Im dritten Projekt geht es ebenfalls um Arbeitsschutz sowie um das Senken von Kosten. An der TU Clausthal wurde das sogenannte inlinefähige Reinigungsverfahren von Walzen entwickelt. Das Start-up „PlasmaGreen“ hat daraus gemeinsam mit dem Unternehmen Derichs Walzenmanufaktur im nordrhein-westfälischen Viersen ein Geschäftsmodell zur Walzenreinigung entwickelt.

Ein Gas, das reinigt

Das Prinzip: Walzen, mit denen Kunststofffolien produziert werden, verschmutzen während des Produktionsprozesses. Um den Schmutz zu beseitigen, musste die Anlage bisher gestoppt und die Walzen von Mitarbeitern gereinigt werden. Das birgt nach Angaben von Derichs-Chefin Maria Barthels die Gefahr von Arbeitsunfällen, außerdem kostet die Produktionsunterbrechung Geld.

Mit dem neuen Verfahren werden die Walzen dagegen während des Produktionsprozesses von einer Anlage ohne menschlichen Einsatz gereinigt. Dabei kommt sogenanntes Plasma zum Einsatz, ein Gas aus elektrisch geladenen Teilchen, das die Verunreinigungen entfernt.