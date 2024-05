Wolfsburg. VW will den Billigstromer im Ausland bauen. Das ist kein gutes Signal für den Industriestandort Deutschland, meint Andreas Schweiger.

Dass VW einen kleinen, günstigen Stromer bauen will, ist eine gute Entscheidung. Das Auto rundet die Modellpalette nach unten ab und ist damit nicht nur ein wichtiges Signal an die Wettbewerber, sondern auch an die Kunden. Es muss nicht immer groß und protzig sein, davon zeugte schon der beliebte E-Up von VW. Ein kleiner, praktischer, bezahlbarer Flitzer kann auch sehr sexy sein.

Alles gut also? Nein. Denn bauen werden die Wolfsburger das Auto nicht in Deutschland und damit auch nicht an ihrem Stammsitz. Das ist aus wirtschaftlichen Gründen nachvollziehbar, für den Standort Deutschland aber unerfreulich. Wenn wir nur noch teuer können, passt etwas nicht.

Sorge um deutsche VW-Standorte

Aus dem Unternehmen ist zu vernehmen, dass man sich um die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Standorte sorgt. Dabei geht es um Produktivität und Kosten. Das ist nicht neu, verkleinert die Herausforderung aber nicht. Deshalb sind frische Ideen und Konzepte gefragt.

Zur Jahrtausendwende gab es bei VW schon einmal ein kreatives Projekt. Das hieß „5000 mal 5000“. Damals wurden von der VW-Tochter Auto 5000 Menschen eingestellt. Sie verdienten brutto 5000 D-Mark und damit weniger als VW-Stammbeschäftigte – aber sie hatten einen Job.

Heute sind die Voraussetzungen allerdings anders. Damals sollte die Arbeitslosigkeit verringert werden, heute geht es um den Erhalt und die Stärkung des Industriestandorts Deutschland. Und dieser muss auch kleine, billige Stromer produzieren können, um die Wertschöpfung im Land zu halten.