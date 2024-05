Wolfsburg. Nicht immer verlief die Aussprache mit den VW-Anteilseignern sachlich. Gleich mehrere Themen sorgten für erhöhten Diskussionsbedarf.

Keine fliegenden Torten, keine Transparente, keine spontanen Zwischenrufe: Das alles verhinderte die virtuelle VW-Hauptversammlung am Mittwoch. Was sie nicht verhinderte: Ein Flut überwiegend kritischer bis sehr kritischer Fragen von Aktionärinnen und Aktionären. Die Bandbreite der Themen war einmal mehr sehr breit, reichte von der Dividende über die Besetzung des Aufsichtsrates und die Aufarbeitung des Abgas-Betrugs bis hin zu Vorwürfen, Menschenrechte und Klimaschutz bewusst zu missachten.

Immerhin: Der Ton der Diskussion war zum überwiegenden Teil nüchtern-sachlich, konstruktiv. Einige Aktionäre dankten Vorstand und Belegschaft sogar für deren Leistung im vergangenen Jahr. Nur in wenigen Fällen musste VW-Aufsichtsratschef und Versammlungsleiter Hans Dieter Pötsch eingreifen und die Redebeiträge vorzeitig beenden. Entweder weil sie unsachlich waren, sich nicht auf die Tagesordnung bezogen oder weil die Redezeit deutlich überschritten wurde.

VW-Versammlungsleiter sollte abgewählt werden

Geradezu in Rage redete sich zum Beispiel Aktionär Hans Oswald, der sich in mehreren Redebeiträgen unter anderem über aus seiner Sicht zu hohe Vorstandsvergütungen ereiferte, das Erschleichen von Doktortiteln vermutete und wie fast alle anderen Aktionäre das Format des virtuellen Aktionärstreffens kritisierte.

Als Pötsch Oswald aufforderte, sachlich zu argumentieren und sich an die Zeitvorgabe zu halten, witterte Oswald das Beschneiden von Aktionärsrechten und drohte Pötsch damit, einen Antrag zur Abwahl als Versammlungsleiter zu stellen, was er dann auch tat. „Sie gehen mir auf den Keks“, giftete er. Allerdings hatte sein Ansinnen keinen Erfolg. Pötsch blieb Zeremonienmeister.

Vorschlag: VW als eine Art Staatsunternehmen

Zweimal ließ Pötsch die Beiträge von Tobi Rosswog abdrehen. Der Aktivist aus Wolfsburg forderte vom Autobauer eine radikale Umkehr des Geschäftsmodells. Benötigt würden nicht Autos, sondern „Busse, Bahnen und Lastenräder“.

Das für die Marke VW gestartete „Performance-Programm“ zur Kostensenkung und zum Abbau von Arbeitsplätzen bezeichnete er als „absurd und widerlich“. Rosswog forderte eine Vergesellschaftung des Konzerns – also eine Art Staatsunternehmen. „Eigentum ist tödlich“, sagte er.

Aktionärin kritisiert Modellpolitik von VW

Ohne Polemik kam hingegen Carla Reemtsma aus, die für „Fridays for Future“ sprach. Sie kritisierte, dass VW große und schwere Fahrzeuge verkaufe und es nicht nachvollziehbar sei, warum das Unternehmen die Entwicklung kleiner und günstigerer Autos „vernachlässigt“ habe.

Der Hinweis von VW, den Kundenwünschen zu folgen, sei nicht überzeugend. Es sei an VW, das Angebot zu steuern. „Das ist eine Frage Ihres politischen Willens“, sagte Reemtsma und begründete ihre Kritik: „Die Welt rast in die Klimakrise.“

Forderung: VW muss auf Menschenrechte achten

Sehr ruhig und konzentriert trat Haiyür Kürban auf, der als Vertreter der muslimischen Minderheit der Uiguren in China sprach. Er bezog sich auf die Arbeitsbedingungen im VW-Werk in der chinesischen Stadt Ürümqi und auf die Lebensbedingungen der Uiguren in der chinesischen Provinz Xinjiang.

Vertreter der Uiguren sowie Menschenrechtsorganisationen werfen der chinesischen Staatsführung vor, die Uiguren zu unterdrücken. VW selbst hat ein Gutachten in Auftrag gegeben, um zu klären, ob es im Werk in Ürümqi zu Zwangsarbeit oder anderen Vergehen kommt. Das Gutachten verneinte dies.

VW-Aktionäre wollen Versammlung in Präsenz

Kürban kritisierte jedoch, dass nicht mit Beschäftigten gesprochen worden sei, stattdessen seien Dokumente die Quelle für das Gutachten gewesen. Es gebe einen großen Unterschied zwischen internationalen Berichten und den eigenen Einschätzungen der Wolfsburger. Er forderte: „VW muss die Verantwortung für die Menschenrechte endlich übernehmen.“ VW dürfe nicht länger schweigen, sonst mache sich der Autobauer zum „Komplizen eines verbrecherischen Systems“.

Hendrik Schmidt vom Frankfurter Vermögensverwalter DWS Investment nannte als erster Redner der Aussprache Kritikpunkte, die in Folgebeiträgen anderer Aktionäre immer wieder thematisiert wurden. Dazu gehörte der Wunsch, die Hauptversammlungen künftig wieder als Präsenzveranstaltung zu organisieren.

Ist die VW-Dividende zu gering?

Ein zweiter Punkt: Schmidt bemängelte die geringe Differenz der Dividenden für VW-Stamm- und -Vorzugsaktien. In diesem Jahr gibt es 9 Euro für die Stamm- und 9,06 Euro für die Vorzugsaktie. Vorzugsaktien erhalten eine höhere Dividende, weil sie anders als Stammaktien über kein Stimmrecht verfügen.

Laut Schmidt sind 10 Prozent Differenz zwischen beiden Dividenden ein international anerkannter Standard. Es sei höchste Zeit, dass VW diesem Wert folge. Doch damit nicht genug: Schmidt kritisierte die aus seiner Sicht zu geringe Dividende, die das Unternehmen ausschüttet. Sie spiegele nicht die Ertragskraft des Konzerns wider.

VW-Aktionäre fordern mehr Unabhängigkeit des Aufsichtsrats

„Die Aktie bräuchte dringend einen Schub“, sagte auch Janne Werning von der genossenschaftlichen Fondsgesellschaft Union Investment. Das war aber nur einer unter mehreren Aspekten, die er bemängelte. Dazu gehörte beispielsweise die Zusammensetzung des VW-Aufsichtsrates.

Wie auch andere Aktionäre störte sich Werning daran, dass auf der Kapitalseite im Aufsichtsrat kein aus seiner Sicht unabhängiges Mitglied vertreten ist. Stattdessen säßen dort nur Vertreter der Großaktionäre. Nach Einschätzung von Ingo Speich von der Sparkassen-Investmentgesellschaft Deka Invest verfügt der VW-Aufsichtsrat über keine Expertise, wenn es etwa um E-Mobilität oder Nachhaltigkeit geht.

VW-Abgas-Betrug wirft lange Schatten

Weiterhin einen sehr langen Schatten wirft der 2015 bekannt gewordene VW-Abgas-Betrug. Wiederholt unterstellten am Mittwoch Aktionäre, dass VW nach wie vor nicht willens sei, den Fall aufzuklären. Das sagte beispielsweise Ulrich Hocker, Präsident der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz.

2015 sei vom Unternehmen die „schonungslose Aufklärung“ angekündigt worden. „Die hat es bis heute nicht gegeben“, beklagte Hocker. Aktionär Christian Strenger ergänzte später: „Ich verstehe nicht, wie es nicht gelingen kann, den Tisch aufzuräumen.“ Dafür erfordere es bei VW und den Eignerfamilien Porsche und Piëch ein „Neudenken“.

Aktionäre berichten über Ärger mit VW-Modellen

Dass sich Aktionäre aber auch mit ganz anderen, auf ersten Blick banaleren Aspekten des VW-Konzerns befassen, zeigten zwei andere Beispiele. Darin geht es um Ärger mit den Produkten. So bemängelte ein Aktionär, dass bei seinem T-Cross ein Haltegriff auf der Beifahrerseite fehle.

Ein anderer Aktionär beklagte Motorprobleme bei seinem VW-Bus. Recherchen hätten ergeben, dass der Schaden sehr häufig auftrete. Er unterstellte dem Vorstand, „das Problem unter den Tisch zu kehren“.

In diesem Fällen zeigte sich Versammlungsleiter Pötsch einmal mehr als erfahrener Diplomat. Zwar gehörten diese Beiträge nicht auf die Tagesordnung einer Hauptversammlung. Das Unternehmen werde aber Kontakt mit den enttäuschten Kunden aufnehmen, versprach er. So harmlos kann eine Hauptversammlung auch sein.