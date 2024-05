Wolfsburg. Der Vorstandschef wünscht sich mehr Unterstützung für E-Autos. Der geplante kleine VW-Stromer wird wohl nicht in Deutschland gebaut.

Stärke, Erfolg, größte Produktoffensive der Unternehmensgeschichte, Potenzial – in der virtuellen VW-Hauptversammlung war Konzernchef Oliver Blume am Mittwoch bestrebt, den Wolfsburger Autobauer vor den 543 zugeschalteten Aktionären gut zu verkaufen. Das verhindert aber nicht eine Flut kritischer Fragen in der sich anschließenden stundenlangen Aussprache. Deutlich wurde in Blumes Rede zudem, dass VW weiterhin vor großen Herausforderungen steht. Das gilt für etwa für den Spardruck und die nach wie vor lückenhafte Ladeinfrastruktur für E-Fahrzeuge.

So machte der Konzernchef mehrfach deutlich, dass das unter großem Wettbewerbsdruck stehende Unternehmen weiter an der Kostenschraube drehen wird und sprach von „Kostenarbeit in allen Dimensionen des Unternehmens“. Das Ziel: VW soll wirtschaftlich robuster werden, um die Investitionen in E-Mobilität und Digitalisierung stemmen zu können.

VW will Investitionen kürzen

Dafür wurden für die einzelnen Marken bereits eigene Programme mit entsprechenden Zielen aufgelegt. Auch die Investitionen sollen in den nächsten fünf Jahren gedrückt werden, von 180 Milliarden Euro auf 170 Milliarden. Vor diesem Hintergrund der angestrebten Kostenoptimierung fiel die Aussage Blumes und auch später des VW-Markenchefs Thomas Schäfer auf, dass sich VW zum Standort Europa bekenne.

Dieses Bekenntnis ist zwar im Prinzip eine Selbstverständlichkeit. In der Vergangenheit galt es aber Deutschland und Wolfsburg. Die Aussagen der beiden VW-Manager bezogen sich auf die am Dienstagabend angekündigte Entwicklung und Produktion eines elektrifizierten Kleinwagens. Der soll etwa 20.000 Euro kosten und 2027 vorgestellt werden.

VW wird kleinen Stromer wohl nicht in Deutschland bauen

Obwohl laut Schäfer über den Produktionsstandort noch nicht entschieden wurde, ist es sehr wahrscheinlich, dass das Auto nicht in Deutschland gebaut wird. Denkbar ist hingegen eine Produktion in Osteuropa. Der Grund: In Deutschland wäre eine wirtschaftliche Fertigung kaum möglich, wie aus dem Unternehmen zu vernehmen ist.

Stattdessen heißt es, dass die deutschen Werke ihre Produktivität deutlich steigern müssten, um ihre Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern. Diese Aufgabe werde dringlicher, weil absehbar sei, dass mehr chinesische Autobauer nach Europa und Deutschland drängen.

VW-Chef Blume fordert mehr Verlässlichkeit

Sorgenfalten bereitet den VW-Verantwortlichen auch der schleppende Hochlauf der E-Mobilität. Das liegt einerseits daran, dass der E-Auto-Kauf in Deutschland nicht mehr vom Staat gefördert wird. Ein weiterer Grund ist die nach wie vor lückenhafte Ladeinfrastruktur.

Blume machte deutlich, dass er von der Bundesregierung mehr Verlässlichkeit erwartet. „Seitens der Politik bedarf es einer klaren Haltung: ein eindeutiges Bekenntnis zur E-Mobilität, Realismus in Bezug auf die CO₂-Zielwerte, Planungssicherheit für die Industrie bei den Gesetzgebungen, ein konsequenter Ausbau der Ladeinfrastruktur, angemessene Energiepreise mit einem nachhaltigen Energiemix, intelligente Fördermodelle zur Beschleunigung des Hochlaufs und durchdachte Rahmenbedingungen, die die deutsche Industrie im Heimatmarkt stärken“, nannte er Beispiele.

Proteste gegen VW in Wolfsburg

Weil die Hauptversammlung anders als im Vorjahr nicht in Präsenz, sondern nur virtuell stattfand, kam es nicht zu spontanen Protestaktionen. Im vergangenen Jahr wurde Aufsichtsratsmitglied Wolfgang Porsche mit Torte beworfen.

Allerdings organisierten Klima- und Verkehrswendeaktivisten in Wolfsburg dezentrale Protestaktionen, die weitgehend friedlich verliefen. An den Werkstoren von VW sowie an der Fußgängerbrücke zur Autostadt wurden Banner angebracht. Der Versuch, das Dach der Wache Sandkamp zu besetzen, wurde von der Polizei vereitelt.