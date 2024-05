Braunschweig. Die N-Bank bewilligte im vergangenen Jahr in unserer Region 348 Millionen Euro Fördermittel und Kredite. So wurde das Geld verteilt.

Die N-Bank als Förderbank des Landes Niedersachsen hat im vergangenen Jahr in unserer Region rund 348 Millionen Euro Fördermittel und Kredite vergeben. Das ist ein deutlicher Rückgang gegenüber dem Vorjahr, als noch knapp 612 Millionen Euro flossen. Das Fördergebiet umfasst die Städte Braunschweig, Wolfsburg und Salzgitter sowie die Kreise Gifhorn, Helmstedt, Peine, Wolfenbüttel, Goslar, Northeim und Göttingen. Der Löwenanteil der Fördersumme, knapp 267 Millionen Euro, floss in Form unterschiedlicher Kredite

Dass die Fördersumme so stark gesunken ist, liegt nach Auskunft der Förderbank in erster Linie am Wegfall der Mittel zur Bewältigung der wirtschaftlichen Corona-Folgen. Das gilt nicht nur für unsere Region, dieser Trend bestätigt sich im ganzen Land Niedersachsen.

Geld der N-Bank für Kitas und Gerätehäuser

Gefördert werden Projekte und Investitionen in den Bereichen Infrastruktur, Wirtschaft, Wohnraum und Arbeitsmarkt. Zudem beteiligt sich die Bank an Unternehmen – meist handelt es sich dabei um Start-ups. Garvin Schröder, Leiter der N-Bank-Beratungsstelle Braunschweig, erläuterte an Beispielen, was konkret in unserer Region gefördert wurde. Daraus einige Schlaglichter:

So vergab die N-Bank 21 sogenannte kommunale Infrastrukturkredite über eine Gesamtsumme von 80,6 Millionen Euro. Eingesetzt worden sei das Geld unter anderem für die Erneuerung von Rathäusern sowie den Bau von Kindertagesstätten und Feuerwehr-Gerätehäusern.

330 Meisterinnen und Meister wurden von N-Bank gefördert

Im „Sonderprogramm Stadt und Land“ bewilligte die N-Bank fünf Anträge über 1,6 Millionen Euro. Laut Schröder wurde das Geld für die Sanierung und den Bau von Fahrradwegen verwendet.

Zudem erhielten 330 Menschen die Meisterprämie im Handwerk. Pro Kopf waren das 4000 Euro, in Summe rund 1,3 Millionen Euro. Mit dem Geld soll das Ablegen der Meisterprüfung als Voraussetzung für eine möglicherweise folgende Selbständigkeit gefördert werden. Unterstützt wird von der N-Bank auch die Weiterbildung. Im vergangenen Jahr bewilligte das Institut jeweils 1000 Euro für 227 Menschen.

N-Bank unterstützt gezielt Unternehmen

42 Gründerinnen und Gründer bekamen sogenannte Mikrokredite über insgesamt 1,4 Millionen Euro. Die Höchstsumme je Kredit beträgt 40.000 Euro. 97 kleinen und mittelständischen Unternehmen wurden zum Ausbau der Digitalisierung 715.000 Euro ausgezahlt.

Die N-Bank hat nach Angaben Schröders bis zu 242.000 Euro für das Wolfenbütteler Unternehmen Blue Laser-Tools bewilligt. Das Geld werde für die Entwicklung eines neuartigen Lichtleiterkabels eingesetzt. Durch den Einsatz dieses Kabels soll das handgeführte Laserstrahlschweißen verbessert werden. Das gilt insbesondere für die Qualität der Schweißnaht.

Fördergeld der N-Bank floss auch in den Harz

Die Braunschweiger Wirtschaftsförderung Braunschweig Zukunft bekommt bis zu 280.000 Euro für die Erweiterung der Förderung von Menschen, die planen, ein Unternehmen zu gründen. Sie sollen geschult werden, um Geschäftsideen zu schärfen und ein Geschäftsmodell zu entwickeln.

Im Harz bewilligte die N-Bank der Nationalparkverwaltung Harz 266.000 Euro für die Errichtung des Naturerlebnispfades Torfhausmoor. 498.000 Euro fließen in die Aktualisierung der Ausstellung im Nationalpark-Besucherzentrum Harz. Dort geht es darum, die klimabedingte Veränderung des Waldes im Harz sichtbarer zu machen.

Millionen der N-Bank für den Wohnungsbau

Der Kreis Helmstedt erhält 423.000 Euro für die erste Phase der wirtschaftlichen Flächenentwicklung am Autobahnkreuz A2/A39. Dort könnte ein Gewerbegebiet entstehen. Dem Verein Netzwerk Ackerbau wurden 480.000 Euro bewilligt. Mit dem Geld soll in der Alten Schmiede auf der Burg Warberg im Kreis Helmstedt die Geschäftsstelle des Vereins eingerichtet werden.

In Braunschweig fördert die N-Bank im nördlichen Ringgebiet verschiedene Bauprojekte der Nibelungen Wohnbau, der Braunschweiger Baugenossenschaft und der Baugenossenschaft Wiederaufbau. In Summe wurden in unserer Region 186 Millionen Euro für 602 Mietwohnungen bewilligt, rund 184 Millionen Euro als Kredite.

Niedersachsenweit flossen rund 1,4 Milliarden Euro

Niedersachsenweit vergab die N-Bank rund 1,4 Milliarden Euro Fördermittel, nach 1,5 Milliarden im Jahr zuvor. Wie Michael Kiesewetter, Vorstandschef der Bank, erläuterte, begründet sich der Rückgang ebenfalls mit den weggefallenen Corona-Hilfen. Dennoch liege das Fördervolumen deutlich über dem Vor-Corona-Niveau. 2019 seien 930 Millionen Euro bewilligt worden.

Im vergangenen Jahr ist laut Kiesewetter erstmals das Ziel erreicht worden, mehr Kredite als Fördermittel zu bewilligen. Das sei in Zeiten knapper werdender öffentlicher Mittel geboten, denn Kredite fließen wieder zurück. Tatsächlich standen im vergangenen Jahr Kredite über rund 771 Millionen Euro Fördermitteln über rund 645 Millionen Euro gegenüber. Die Fördermittel setzen sich zusammen aus EU-, Bundes- und Landesmitteln. Davon beträgt der EU-Anteil nach Angaben der N-Bank knapp 91 Millionen Euro.

Investoren nutzen N-Bank

Kiesewetter berichtete von einem Trend, von dem der soziale Wohnungsbau profitiere. Weil sich die gestiegenen Zinsen zunehmend lähmend auf die Baubranche auswirken würden, wichen Investoren häufiger auf den sozialen Wohnungsbau aus.

Der Grund: Von der N-Bank erhielten Investoren zinsfreie Kredite. Würden die Mieten später nicht die Marke von zunächst 6,10 Euro und aktuell 6,40 Euro je Quadratmeter überschreiten, würden den Investoren 30 Prozent der Tilgungen erlassen. Ein Modell, das sich offenbar rechnet. Denn Kiesewetter sprach von einer „extrem guten Nachfrage“, die auch noch in diesem Jahr zu spüren sei.