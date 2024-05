Braunschweig. Das Braunschweiger Unternehmen überstand Regen, Hochwasser, Frost und profitierte von hohen Preisen. So wird es aber nicht bleiben.

Für den Braunschweiger Zuckerproduzenten Nordzucker war das abgelaufene Geschäftsjahr das zweitbeste der Unternehmensgeschichte. Auf der Video-Bilanz-Pressekonferenz sagte Vorstandschef Lars Gorissen am Donnerstag, das Unternehmen habe seinen operativen Gewinn von 210 Millionen Euro im vorangegangenen Geschäftsjahr auf nun 421 Millionen Euro verdoppelt. Nur im Geschäftsjahr 2012/2013 war der operative Gewinn nach Angaben von Finanzvorstand Alexander Bott mit 506 Millionen Euro noch höher. Unterm Strich verdiente Nordzucker 326 Millionen Euro, nach 182 Millionen Euro im Geschäftsjahr zuvor.

Auch der Umsatz wuchs kräftig: um knapp 30 Prozent auf den Rekordwert von 2,9 Milliarden Euro. Die Gewinnmarge stieg von 9 Prozent auf 14 Prozent. Freuen wird diese Entwicklung die Aktionäre des nicht börsennotierten Unternehmens, darunter zahlreiche Landwirte. Der Nordzucker-Vorstand kündigte an, 2 Euro Dividende je Anteilsschein auszuschütten. Auch dies sei ein neuer Höchstwert. Im vergangenen Jahr gab es 1,20 Euro.

Die Rübe bringt Nordzucker das meiste Geld

Größter Ertragsbringer für Nordzucker bleibt die Zuckerrübe. Sie trug 394 Millionen Euro zum operativen Ergebnis bei. 27 Millionen Euro entfallen auf Rohrzucker, der von der australischen Nordzucker-Mehrheitsbeteiligung Mackay Sugar produziert wird. Die Braunschweiger hatten sich 2019 an Mackay beteiligt. Wie Vorstandschef Gorissen hervorhob, arbeitete das Unternehmen bis dahin nicht kostendeckend. Seit dem Einstieg werde nicht nur ein Überschuss erzielt, sondern jährlich gesteigert.

Nordzucker-Vorstandschef Lars Gorissen – hier bei einer früheren Veranstaltung – berichtete vom zweitbesten Ergebnis des Unternehmens. © Bernward Comes | Bernward Comes / Braunschweiger Zeitung

Als Grund für den Nordzucker-Gewinnsprung im vergangenen Geschäftsjahr nannte Finanzvorstand Bott hohe Preise für Zucker, die Kostensteigerungen für Rohstoffe, Energie und Logistik mehr als ausgeglichen hätten. Wegen des Krieges in der Ukraine hätten sich die Preise in der EU in den vergangenen Jahren vom Weltmarkt abgekoppelt, erläuterte Produktionsvorstand Alexander Godow.

Nordzucker profitierte von hohen Preisen

Nach seinen Angaben stieg der Preis für eine Tonne Zucker ab Werk von 400/450 Euro im Jahr 2020 auf mehr als 900 Euro im vergangenen Jahr. Inzwischen habe jedoch eine Phase der Normalisierung begonnen, die sich nach Einschätzung des Nordzucker-Vorstands weiter fortsetzen wird. Derzeit koste eine Tonne Zucker 600 Euro.

Die Folge diese Entwicklung: Das Braunschweiger erwartet für das neue Geschäftsjahr sinkende Erträge, die sich oberhalb des Niveaus von 200 Millionen Euro bewegten, sagte Bott. Das Unternehmen werde an seinen geplanten Investitionen festhalten.

Nordzucker investiert 300 Millionen Euro, um CO 2 -neutral zu werden

Dabei geht es einerseits um die Instandhaltung und Erneuerung der Werke und um die Digitalisierung von Prozessen. Andererseits will Nordzucker bis 2050 CO 2 -neutral werden, bis 2030 soll der CO 2 -Ausstoß halbiert werden. Die Kosten für die nächsten fünf Jahre beziffert Nordzucker auf mehr als 300 Millionen Euro.

Unter anderem sollen Werke dafür von Öl und Kohle zunächst auf Gas umgestellt werden, in einem nächsten Schritt dann auf Biomethan, das aus Rübenschnitzeln selbst erzeugt werden soll. Godow unterstrich, dass wegen dieser Investitionen keineswegs Investitionen für die Instandhaltung der Werke gekürzt werden. „Die Funktionalität der Werke hat oberste Priorität“, sagte er.

Nordzucker will pflanzenbasierte Proteine herstellen

Für weitere mehr als 100 Millionen Euro will Nordzucker in Groß Munzel westlich von Hannover eine Fabrik mit 60 neuen Arbeitsplätzen aufbauen, in der ab 2026 pflanzenbasierte Proteine aus der gelben Erbse produziert werden sollen. Abnehmer sind laut Godow die Lebensmittelindustrie sowie Produzenten von Heimtierfutter.

Produktionsvorstand Godow erinnerte noch einmal an die erschwerten Witterungsbedingungen zum Jahreswechsel. Frost, Regen und Hochwasser hätten dafür gesorgt, dass die Rübenkampagne besonders herausfordernd gewesen sei. Wie er auf Nachfrage sagte, erwartet das Unternehmen zunehmende Wetterextreme.

Nordzucker: Wetterextreme werden zunehmen

Nordzucker versuche, sich darauf einzustellen. So gehe es zum Beispiel einerseits darum, die Rüben nach Möglichkeit bis Anfang Dezember – und damit aus seiner Sicht vor der kritischen Wetterphase – zu verarbeiten. Andererseits sollen die Werke befähigt werden, durch Witterung beschädigte Rüben besser verarbeiten zu können.

Wie schon seit vielen Jahren will Nordzucker weiter seine Kosten senken – bis zum Geschäftsjahr 2028/2029 um 63 Millionen Euro. Einen Beitrag dazu soll der Einsatz digitaler Technik und auch künstlicher Intelligenz leisten. Das gilt sowohl für die Produktion als auch für Einkauf und Verwaltung. Nach Angaben von Vorstandschef Gorissen wird die Technik auch zunehmend direkt in Landwirtschaft zum Einsatz kommen. Als Beispiel nannte er Roboter, die eigenständig säen und Unkraut bekämpfen.