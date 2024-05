Wolfsburg. Der Biologe Dirk Voeste hat eine Strategie für den Autobauer entwickelt. Darin ist Umweltschutz nur ein Aspekt. Darum geht es konkret.

Seit gut einem Jahr ist Dirk Voeste (61) Nachhaltigkeitschef des VW-Konzerns. Der promovierte Biologe wechselte vom Chemiekonzern BASF zum Wolfsburger Autobauer. Seine Aufgabe: eine neue Nachhaltigkeitsstrategie. Die ist breit aufgestellt und geht deutlich über das klassische Nachhaltigkeitsverständnis des Umweltschutzes hinaus. Sie sieht eine deutlich aufgestockte Schulung der Beschäftigten ebenso vor wie ehrgeizige CO₂-Ziele oder die Bewertungen von Lieferanten.

Nun ist das mit der Nachhaltigkeit allerdings so eine Sache. Nachhaltigkeit ist ein gleichermaßen großer wie schwer zu fassender Begriff. Stark vereinfacht bedeutet Nachhaltigkeit nichts anders, als dass ich als Mensch, Unternehmen, Regierung so lebe und agiere, ohne Natur, Menschen, Globus zu schädigen. Das kann sich auf den Umgang mit der Umwelt beziehen, davon abgeleitet auf den Umgang mit Rohstoffen, aber etwa auch auf Menschenrechte oder auf eine gesellschaftliche Verantwortung.

Voeste: VW hat bereits viele Nachhaltigkeitsziele formuliert

Nachhaltigkeit ist daher für viele irgendwie seifig und alles und damit am Ende nichts. Als politische Forderung wird der Begriff Nachhaltigkeit ebenso eingesetzt wie als Versprechen, aufgeplusterte Werbung oder gar inhaltsfreie Floskel.

Vom Borkenkäfer zerstörte Fichten stehen im Nationalpark Harz. Mit einem neuen Fonds will VW Umweltprojekte fördern, zum Beispiel die Wiederaufforstung von Wäldern. © dpa | Julian Stratenschulte

Wie Voeste im Gespräch mit unserer Zeitung sagt, müsse er im VW-Konzern allerdings nicht bei null anfangen. Viele Nachhaltigkeitsziele, etwa zur Verringerung des CO₂-Ausstoßes, seien bereits klar formuliert, viele Weichen gestellt. „Was ich aber vermisste, ist die Vision. Die haben wir mit der neuen Strategie geschaffen.“

Alle VW-Bereiche sollen in die Strategie einbezogen werden

Voeste will in sein Nachhaltigkeitskonzept das ganze Unternehmen einbeziehen, kaum ein Bereich wird ausgeklammert: Entwicklung, Produktion, Personalwesen, und selbst die Finanzen sollen Nachhaltigkeitsansprüchen genügen. Und Voeste betont, dass das Erreichen dieser Ziele nicht abhängig sein kann von der aktuellen Konjunktur. Also nicht: Wenn schon gespart werden muss, dann zuerst bei der Umwelt. „Es gibt kein Argument, dass wir diesen Weg ändern müssen. Klimawandel findet statt“, sagt er selbstbewusst.

Die Bereitschaft, sich den Nachhaltigkeitszielen zu verschreiben, sei auf Informationsveranstaltungen in der gesamten Belegschaft spürbar, versichert Voeste. „Ich gehe davon aus, dass wir sehr viele Menschen mitnehmen. Wir haben aber auch noch viel Arbeit vor uns“, bleibt er Realist.

Die Idee der Nachhaltigkeit ist nich neu

Dass sich Unternehmen mit dem Thema nachhaltiges Wirtschaften auseinandersetzen, ist keineswegs eine Erfindung des neuen Jahrtausends. Der Begriff und die Idee dahinter sind viel, viel älter. So wurde zum Beispiel in der Forstwirtschaft schon vor 300 Jahren erkannt, dass nicht mehr Bäume gefällt werden sollten, als nachwachsen. Spätestens seit der Schweizer Unternehmer Stephan Schmidheiny 1992 sein Buch „Kurswechsel. Globale unternehmerische Perspektiven für Entwicklung und Umwelt“ vorstellte, wird das Thema der Nachhaltigkeit von Unternehmen stärker in der Öffentlichkeit diskutiert.

Dirk Voeste verantwortet die Nachhaltigkeitsstrategie des VW-Konzerns. © VW | VW

Zunehmend Druck auf den Kessel kommt in vielen Ländern, weil die Gesetzgeber schärfere Klimaziele formulieren und vorgeben sowie Teile der Öffentlichkeit kritischer werden gegenüber der bisherigen Form des Wirtschaftens. Die nahm und nimmt oft wenig Rücksicht, wenn es um die Unversehrtheit des Planeten ging. Der Klimawandel lässt grüßen.

VW-Chef Blume setzte Nachhaltigkeit auf seinen 10-Punkte-Plan

Diesem Druck sieht sich auch Volkswagen ausgesetzt, wenngleich das Unternehmen spätestens seit dem 2015 öffentlichen gewordenen Abgas-Betrug das Thema Nachhaltigkeit stärker gewichtet. Zusätzlicher Schwung kam durch den im Sommer 2022 angetretenen Konzernchef Oliver Blume, der Nachhaltigkeit in seinen 10-Punkte-Plan aufnahm.

Dennoch bleibt Unternehmen natürlich Unternehmen und Wirtschaftlichkeit Wirtschaftlichkeit. Daher will Voeste in seinem Konzept verstanden wissen: Nachhaltigkeit und wirtschaftlicher Erfolg müssen kein Widerspruch sein – im Gegenteil.

VW soll Recycling bei Entwicklung gleich mitdenken

So wird nach seiner Einschätzung etwa die Kreislaufwirtschaft enorm an Bedeutung gewinnen. Für die Entwicklung bei VW bedeutet dies, dass bei der Gestaltung der Autos die Wiederverwertung der Materialien gleich mitgedacht werden muss. Die Fahrzeuge müssen also leicht zu zerlegen, die Materialien einfach zu trennen sein. 2040 sollen 40 Prozent der in VW-Modellen eingesetzten Materialien aus dem Recycling kommen.

Das ist der eine Aspekt, der andere: Der Aufbau eines innovativen Recyclings in großindustriellem Maßstab biete Deutschland die Chance, weltweit eine Topposition einzunehmen. Die Kreislaufwirtschaft berge großes wirtschaftliches Potenzial. Voeste: „Die Plätze eins bis drei sind noch nicht vergeben, da sich dieser Markt gerade erst entwickelt.“ Deutschland als technisch führender Recyclingweltmeister und Exporteur der entsprechenden Technik – das wäre doch etwas.

VW will zwei Fonds für Projekte auflegen

Unbestreitbar müssen viele und viel mehr als die beschriebenen Hebel gestellt, viele Rädchen gedreht werden, will VW seine CO₂-Ziele erreichen. Die Produktionsstandorte sollen 2040 und damit zehn Jahre früher als bisher geplant bilanziell CO₂-neutral sein, die Fahrzeugwerke ab 2050 keinerlei negative Auswirkungen auf die Umwelt mehr haben.

Zudem soll schon 2025 von VW ein Fonds aufgelegt werden, der mit bis zu 25 Millionen Euro jährlich ausgestattet ist. Mit dem Geld sollen Umweltprojekte finanziert werden, zum Beispiel der Schutz von Mooren oder die Wiederaufforstung von Wäldern.

VW-Beschäftigte bekommen besondere Bedeutung

Bewusst trennt Voeste in seiner Nachhaltigkeitsstrategie zwischen Verantwortung gegenüber der Belegschaft und gegenüber der Gesellschaft. Denn der Erfolg des Unternehmens sei zentral von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern abhängig. „Die Menschen sind stolz darauf, bei VW zu arbeiten. Diesen Stolz wollen wir unterstützen, damit sie motiviert sind, weiterhin Dinge voranzutreiben und mitzugestalten“, sagt Voeste.

Um die Beschäftigten fachlich auf Höhe der Zeit zu halten und für neue Aufgaben vorzubereiten, soll das Weiterbildungssystem bei VW massiv gestärkt werden. Stichwort nachhaltige Personalentwicklung. Soll jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter ab 2030 jährlich 30 Stunden qualifiziert werden. Das sei dann ein Anstieg um durchschnittlich 35 Prozent. Zum Vergleich: Für das vergangene Jahr weist das Unternehmen 14,3 Millionen Weiterbildungsstunden aus. Umgerechnet auf die 684.000 Beschäftigten sind das im Schnitt pro Kopf knapp 21 Stunden.

VW-Lieferanten werden zertifiziert

Wenn es um die Verantwortung gegenüber der Gesellschaft geht, will VW vor allem die Lieferanten in den Blick nehmen. Eingeführt werden sollen, angelehnt ans Lieferkettengesetz, Nachhaltigkeitsbewertungen für Lieferanten. So soll sichergestellt werden, dass von ihnen Umwelt-, Sozial- und Führungsstandards eingehalten werden.

Das macht Volkswagen zwar schon länger, das Thema erhält aber durch das oben genannte Gesetz insgesamt zusätzliche Bedeutung. Bis 2040 sollen 95 Prozent der Lieferanten entsprechen zertifiziert sein. Zudem soll in diesem Segment ebenfalls ein Fonds eingerichtet werden, der mit bis zu 20 Millionen Euro ausgestattet ist, und aus dem ab 2025 Nachhaltigkeitsprojekte finanziert werden sollen. Dabei soll es um Projekte, etwa im Naturschutz gehen, die von der VW-Belegschaft vorgeschlagen werden.

VW plant mehr „grüne“ Anleihen

Die vierte Säule der Nachhaltigkeitsstrategie ist nach Umwelt, Belegschaft und Gesellschaft das VW-Geschäftsmodell. Auch in diesem Fall sollen einige Beispiele genügen, um die Bandbreite der einzelnen Bausteine anzudeuten. So will das Unternehmen noch mehr „grüne“ Anleihen begeben, um sich zu finanzieren. Nach Unternehmensangaben wurden allein seit 2020 sogenannte Green Bonds über 9,5 Milliarden Euro begeben, um Investitionen für vollelektrische Autos zu finanzieren.

Zudem soll das Geschäftsmodell um neue Produkte erweitert werden. Ein Schlüssel ist der Ausbau der Elektromobilität, weitere Beispiele sind Wärmepumpen oder Anlagen zur Kohlenstoffabscheidung von der Konzerntochter MAN Energy Solutions. Voeste: „Wir werden konsequent unseren Weg gehen und belegen, dass wir kein Ankündigungsweltmeister sind, sondern unsere Ziele sehr ernsthaft verfolgen.“ Und das soll laut Voeste messbar sein: „Wir haben einen internen Prozess aufgesetzt, der das Erreichen der Nachhaltigkeitsziele und den Status jährlich und unterjährig ermittelt.“