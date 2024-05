Braunschweig. Die Braunschweiger VW-Tochter feiert ihr 75-jähriges Bestehen. Aus dem Käfer-Geschäft erwuchs ein weltweit agierendes Unternehmen.

Die in Braunschweig beheimateten VW Financial Services sind innerhalb des VW-Konzerns – gemessen an der Kopfzahl – eine kleine Einheit. Von den 680.000 Beschäftigten des Konzerns arbeiten knapp 18.200 für den Finanzdienstleister. Davon 6500 in Braunschweig, also etwas weniger als ein Prozent der Gesamtbelegschaft. Wenn es aber um die Rolle des Gewinnbringers im VW-Universum geht und um die wichtige Funktion der Kundenbindung, dann sind die Braunschweiger für den Konzern ein Riese und damit unverzichtbar. Am 30. Juni vor 75 Jahren wurde die VW-Tochter gegründet.

Damals, im Juni 1949, als Volkswagen Finanzierungsgesellschaft. Von Anfang sollte die VW-Tochter den Auto-Absatz durch die „Hergabe“ von Darlehen fördern, wie es in der Unternehmenschronik heißt. Diesem Ziel folgt der VW-Finanzdienstleister bis heute.

Am Anfang gab es von VW nur den Käfer

Allerdings unter anderen Vorzeichen. Denn in den Gründungsjahren gab es nur ein VW-Modell: den Käfer. Nach und nach erweiterte sich nicht nur die Modellpalette, VW wuchs zudem zu einem weltweit agierenden Konzern, der sogar zeitweise Toyota vom Platz des größten Autobauers verdrängte.

Und mit diesem Wandel veränderten sich auch die VW Financial Services. Während die klassische Fahrzeugfinanzierung seit geraumer Zeit weniger nachgefragt wird, wächst das Leasinggeschäft. Dabei wird das Auto nur für einen Zeitraum, oft sind es drei Jahre, gemietet. VW gründete bereits 1966 nach eigenen Angaben die erste deutsche Auto-Leasinggesellschaft. Inzwischen werden, außerhalb Chinas, knapp die Hälfte aller VW-Konzernfahrzeuge finanziert oder geleast.

VW-Finanzdienstleister bedient 47 Märkte

Konzentrierte sich das Geschäft in der Anfangszeit auf den deutschen Markt, folgten Österreich, Frankreich, Großbritannien und Italien. In den 1950er Jahren erschloss sich das Unternehmen die Märkte Brasilien und Südafrika. 1982 siedelte es von Wolfsburg nach Braunschweig über. Heute werden von dort aus 47 Märkte weltweit bedient. Und das längst nicht mehr nur für die Marke VW, sondern für nahezu alle Konzernmarken.

Stapelweise Unterlagen: Blick in ein früheres Büro des Volkswagen Versicherungsdienstes. 1999 übernahmen die Financial Services das Versicherungsgeschäft. © Volkswagen Heritage | Boris C. Hufeland

Über all die Jahre wurde das Produktportfolio erweitert, aber stets mit dem Ziel, Absatz und Kundenbindung zu fördern. Dazu gehört das bereits erwähnte Leasing sowie die Verknüpfung mit dem Versicherungsgeschäft, die 1999 in die Übernahme der VW-Versicherungsdienstleitungen (VVD) mündete.

Ein eigenes System soll Kunden an VW binden

Dieser Ansatz wurde immer wieder verfeinert und erweitert. Dazu zählen etwa Service-Dienstleistungen wie Wartungs-, Ersatzteil- oder Reifenpakete. Dazu zählen ebenso Dienstleistungen für bargeldloses Bezahlen oder Finanzierungsangebote für Ladeinfrastruktur, um die E-Mobilität voranzubringen. Dazu zählen auch das Auto-Abo sowie der Einstieg ins Geschäft mit Gebrauchtwagen samt eigener Internet-Plattform.

Die Strategie: Je mehr die Kunden in das Netz an Dienstleistungen aller Art einbezogen und daran gewöhnt werden, desto stärker werden sie an VW gebunden. Denn der Wechsel in ein anderes Dienstleistungs-„Ökosystem“ ist mühsam und erfordert neue Routinen. Vorbild sind die Smartphone-Hersteller mit ihren „Ökosystemen“, zu denen Apps und jeweils eigene Menüführungen gehören.

VW-Finanzdienstleister verdient Milliarden

Einen großen Sprung machte das Unternehmen von 1994 bis 2004, als der damalige Vorstandschef Norbert M. Massfeller den Ausbau des Geschäftsmodells und die Internationalisierung vorantrieb. In seine Amtszeit fallen unter anderem die Verschmelzung mit dem Versicherungsgeschäft sowie die Expansion nach China.

Seit Jahren schon ist der VW-Finanzdienstleister einer der großen Gewinnbringer im Konzern. In seinem Rekordjahr 2021 steuerte das Unternehmen knapp 5,7 Milliarden Euro zum Konzerngewinn bei. Im vergangenen Jahr, das von steigenden Zinsen und einer Abkühlung des Gebrauchtwagengeschäfts geprägt war, waren es 3,25 Milliarden Euro.

Neujahresempfänge der VW Financial Services waren sehr begehrt

Gefragt ist im Konzern jedoch nicht nur der Überschuss. Als in Folge des Dieselskandals personelle Veränderungen im VW-Vorstand anstanden, wechselte Frank Witter, der damalige Chef der Finanzsparte, als Finanzvorstand nach Wolfsburg. Sein Nachnachfolger Christian Dahlheim führt das Unternehmen seit Februar 2022. Zuvor war er Leiter des Konzernvertriebs, davor bereits im Vorstand des VW-Finanzdienstleisters tätig.

Christian Dahlheim ist seit Februar 2022 Vorstandschef der VW Financial Services. © Daria Brabanski | Daria Brabanski

Auch außerhalb des Kerngeschäfts machten sich die VW Financial Services einen Namen. Etwa als Sponsor in Kultur, Sport oder Naturschutz. Sehr begehrt waren auch die einstigen Neujahrsempfänge, die fest zum Veranstaltungskalender der Region gehörten. Weil nur eine begrenzte Zahl an Gästen zu den meist kulinarisch üppigen Empfängen geladen wurde, galt die Einladung zur Veranstaltung als Eintrittsticket in die Welt der regionalen VIP-Gesellschaft.

Gefeiert wird auch das 75-jährige Bestehen des Unternehmens: mit einem Mitarbeiterfest am 23. August.