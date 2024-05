Wolfsburg. Die Erhöhung ist ein weiterer Baustein aus der Tarifrunde 2022. Im zweiten Halbjahr stehen bereits neue Verhandlungen an.

VW-Tarifbeschäftigte erhalten ab Mai 3,3 Prozent mehr Geld. Das teilte die IG Metall mit. Die Erhöhung ist der vierte Entgelt-Baustein aus der Tarifrunde 2022.

Bereits im Januar erhielten die VW-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter 1000 Euro Inflationsausgleichsprämie. Im Juni 2023 gab es zudem ein Entgeltplus von 5,2 Prozent, im Februar 2023 eine Inflationsausgleichsprämie von 2000 Euro.

Die nun angekündigte Tariferhöhung beginnt in Sichtweite der neuen Tarifrunde. Die steht im zweiten Halbjahr an. Dann wird es erneut ums Entgelt gehen, aber nicht nur.

Die IG Metall stellt sich auf harte Verhandlungen ein. So sagte Garnet Alps, Chefin der Gewerkschaft in Braunschweig, jüngst unserer Zeitung: „Bei VW wollte man ja bereits im Rahmen des Performance-Programms an tarifliche Inhalte ran, angefangen damit, dass VW die Ausbildungsplatzzahlen reduzieren will.“