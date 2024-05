Braunschweig. Auch das Geschäft mit Kfz-Versicherungen ist anspruchsvoll. Dabei spielen Preise und technisch aufwändigere Autos eine große Rolle.

Der Starkregen und Sturm im Sommer, das Hochwasser im Dezember und Preissteigerungen haben der Öffentlichen Versicherung Braunschweig nach eigenen Angaben ein anspruchsvolles Jahr 2023 beschert. Der Versicherer hat Schäden in Höhe von 236,3 Millionen Euro bezahlt. Das war die höchste Summe in der Unternehmensgeschichte und übertraf den Vorjahreswert um nahezu ein Viertel. Die zweithöchste Schadensumme lief mit 221 Millionen Euro 2013 auf, als allein ein Hagelschlag eine Schadensumme von 38 Millionen Euro verursachte. Trotz des neuen Negativrekords im vergangenen Jahr hat das Braunschweiger Unternehmen seinen Überschuss nahezu stabil gehalten. Er sank leicht von 31,8 Millionen Euro auf 31,3 Millionen Euro. Das berichtete Vorstandschef Marc Knackstedt am Freitag.

Die Sachversicherungssparte der Öffentlichen musste allein 5559 Schadenfälle regulieren, die im vergangenen Jahr durch den Sturm, Starkregen und das Hochwasser verursacht wurden. Die Schadensumme beziffert das Unternehmen auf 22,7 Millionen Euro. Es bestätigte sich die Prognose, dass Unwetter für zunehmende Schäden sorgen.

Versicherungen erhöhen Preise – auch die Öffentliche

Eine Folge dieser Entwicklung: Die Versicherungsunternehmen erhöhen die Preise für entsprechende Policen. Nach Angaben von Vorständin Nina Hajetschek wurden die Preise für Wohngebäudeversicherungen zum Jahreswechsel 2022/2023 um knapp 15 Prozent heraufgesetzt.

Diese Sprünge seien zwar künftig nicht zu erwarten, weil sich die Inflation abgeflacht habe, sagte Hajetschek. Weitere Preissteigerungen seien aber unumgänglich. Die Branche erwarte binnen zehn Jahren ein Preisplus von etwa 50 Prozent. Damit die Policen bezahlbar blieben, arbeite die Öffentliche an neuen Versicherungsmodellen. Als Beispiele nannte die Vorständin ein Baukastenprinzip und Verträge mit Selbstbeteiligung.

Öffentliche musste mehr Kfz-Schäden regulieren

Als weiteren belastenden Faktor nannte die Öffentliche steigende Preise für Handwerkerleistungen und Materialien. Das gelte nicht nur für Schäden an Gebäuden, sondern auch an Autos. Mit Blick auf das Geschäft mit Kfz-Versicherungen sagte Hajetschek: „Es gibt keine Beruhigung am Markt.“ Zumal in dem Segment ein harter Wettbewerb tobt.

Auch bei den Kfz-Versicherungen ist die Schadensumme sehr deutlich gestiegen: von 95,9 Millionen Euro im Jahr 2022 auf 124,3 Millionen Euro im vergangenen Jahr. Knapp 40.000 Schäden mussten reguliert werden, etwa 2500 mehr als ein Jahr zuvor.

Höhere Kosten wegen technisch aufwändigerer Autos

Wie Hajetschek erläuterte, wirkten sich nicht nur steigende Lohn- und Materialkosten belastend aus. Auch die Reparatur technisch immer aufwändigerer Autos werde teurer. Als Beispiel nannte sie den Austausch einer Windschutzscheibe. Habe die früher 800 Euro gekostet, würden nun 1600 bis 1800 Euro fällig – etwa wegen der mit der Windschutzscheibe verbundenen Sensorik.

Das Versprechen der Autoindustrie, dass das Autofahren durch den Einsatz von Fahrerassistenzsystemen sicherer wird, bestätigt sich nach Angaben Hajetscheks nicht. Die Statistiken zeigten bisher, dass die Assistenzsysteme nicht zu weniger Unfällen führten.

Öffentliche versichert mehr E-Autos

Wie sie weiter sagte, hat sich die Zahl der Versicherungsverträge für E- und Hybridfahrzeuge im vergangenen Jahr auf 13.610 nahezu verdoppelt. Im Gesamtbestand machten sie aber nur rund 5 Prozent aus. In der Schadenstatistik seien die Fahrzeuge unauffällig.

Allerdings stünden die Öffentliche sowie die gesamte Branche mit den Autoherstellern im Austausch, weil es unterschiedliche Aussagen der Autobauer zum Umgang mit Schäden an den Batteriesystemen der E-Fahrzeuge gebe. Dabei stehe die Frage im Mittelpunkt, ob die Systeme auch bei leichten äußeren Beschädigungen getauscht werden müssten. Diese Frage ist für die Versicherer deshalb von großer Bedeutung, weil das Batteriesystem das teuerste Bauteil eines E-Autos ist.

Diskussion um Batteriesysteme

Die angespannte Situation führte laut Hajetschek dazu, dass das Geschäft mit Kfz-Versicherungen nicht mehr kostendeckend ist. 2025, spätestens 2026 solle aber wieder die Gewinnzone erreicht werden. Eine Brücke dorthin sind ebenfalls Preiserhöhungen für die entsprechenden Policen. Zum Jahreswechsel 2022/2023 seien die Preise um 10 Prozent gestiegen.

Zudem sollen Prozesse bei der Schadenregulierung optimiert werden. So kümmere sich ein eigenes Team schon frühzeitig um die Regulierung mit dem Ziel, Zeit zu sparen und die Kunden mit ihren beschädigten Autos in Partnerwerkstätten der Öffentlichen zu lotsen. Dort gewährte Preisvorteile und die Zeitersparnis würden die Kosten senken.

Schärferer Wettbewerb bei Lebensversicherungen

In Summe hat die Öffentliche Sachversicherung die Beitragseinnahmen im vergangenen Jahr von 277,5 Millionen Euro auf 300,3 Millionen Euro gesteigert. Der Versicherungsbestand erhöhte sich leicht von rund 1,21 Millionen auf nun rund 1,23 Millionen. Der Gewinn der Sachversicherungssparte sank deutlich von 6,5 Millionen Euro auf 4,8 Millionen Euro.

Das zweite Standbein der Öffentlichen ist das Geschäft mit Lebensversicherungen. Im vergangenen Jahr sanken Beitragseinnahmen von 140,6 Millionen Euro auf 119,7 Millionen Euro. Als Grund für diese Entwicklung nannte Vorstand Alexander Tourneau das rückläufige Neugeschäft mit Einmalbeiträgen. Dabei werden oft sechsstellige Summen in Lebensversicherungen investiert – als Kapitalanlage.

Mehr Gewinn mit Lebensversicherungen

Wegen der gestiegenen Zinsen sei der Wettbewerb zwischen Lebensversicherungen als Kapitalanlage und anderen Finanzanlagen schärfer geworden, erläuterte Tourneau. Eine weitere Ursache für Beitragsrückgänge sei, dass Sparverträge ablaufen.

Der Bestand der Lebensversicherungen bei der Öffentlichen verringerte sich von 112.568 auf 111.978. Der Gewinn erhöhte sich dagegen von 25,3 Millionen Euro auf 26,5 Millionen Euro.

Die Bilanz von Vorstandschef Knackstedt: „Mit den Zahlen zum Geschäftsjahr sind wir vor dem Hintergrund der vielen Herausforderungen insgesamt zufrieden. Über die reinen Zahlen hinaus ist uns wichtig, dass wir uns immer weiter in unserem Tun für unsere Kunden verbessern, aus Fehlern lernen und unsere Stärken weiter ausbauen.“