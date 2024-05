Braunschweig. Dem Braunschweiger Komponentenwerk fehlen Aufträge aus dem VW-Fahrzeugwerk Zwickau. Darunter leidet vor allem eine Sparte.

Trotz aller politischen Appelle, trotz allen Wirbels auf den Werbetrommeln: Die Elektro-Mobilität entwickelt sich nicht, wie von der Politik erwünscht und von Herstellern wie VW ersehnt. Das hinterlässt nicht nur Bremsspuren in VW-Fahrzeugwerken, sondern auch im Komponentenwerk Braunschweig. Das Unternehmen bestätigte Informationen unserer Zeitung, dass in Braunschweig Beschäftigte zu Hause bleiben müssen, weil die Aufträge fehlen.

VW nutzt dafür nicht die Kurzarbeit. Auf Nachfrage hieß es aus Braunschweig: Bei Auftragsschwankungen würden Personalinstrumente eingesetzt, „die eine größtmögliche Flexibilität bieten – dazu zählt insbesondere die Nutzung von Arbeitszeitkonten“. Und die werden derzeit abgeräumt.

VW-Braunschweig liefert Batteriesysteme nach Zwickau

Eine Sprecherin erläuterte, dass die Produktion in Braunschweig an die Fahrweisen der Fahrzeugwerke angepasst werde – und da sieht es derzeit insbesondere im Werk im sächsischen Zwickau nicht besonders rosig aus. Die Fabrik wurde als erste im VW-Konzern für die ausschließliche Produktion von E-Autos umgerüstet.

Weil für Zwickau die Aufträge wegen der schwächelnden Kundennachfrage fehlen, fehlen nun auch die Aufträge aus Zwickau für das Komponentenwerk Braunschweig. Von dort hieß es, dass die oben genannten Personalinstrumente in der Produktion von Batteriesystemen für E-Autos eingesetzt würden. Denn der Großteil der Braunschweiger Batteriesysteme werde eben nach Zwickau geliefert.

VW-Werk Zwickau ist nicht voll ausgelastet

Die Sachsen produzieren die Modelle ID.3, ID.4 und ID. 5 der Marke VW, ein Modell für Cupra und zwei Modelle für Audi. Doch bleiben die Verkaufszahlen unter den Erwartungen. Deshalb wird nun ein Teilvolumen des Kompaktwagens ID.3 nicht wie zwischendruch geplant in Wolfsburg gebaut, stattdessen bleibt die ID.3-Produktion komplett in Zwickau.

In der Fabrik könnten bei voller Auslastung im 3-Schicht-Betrieb bis zu 360.000 Autos im Jahr gebaut werden. Im vergangenen Jahr waren es nach VW-Angaben 247.000. Bislang ist eine Besserung nicht in Sicht. Davon kündet auch die Reduzierung der Produktion in diesem Jahr.

Im VW-Werk Zwickau werden Schichten gestrichen

In Zwickau wurde im vergangenen Jahr in zwei Hallen noch jeweils im 3-Schicht-Betrieb produziert. In den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres wurde die Fertigung in einer der beiden Hallen bereits auf zwei Schichten zurückgefahren, nach dem Werksurlaub soll die Produktion auch in der zweiten Halle auf zwei Schichten reduziert werden. Dabei entfiel und entfällt jeweils die Nachtschicht. Sollte sich die Auftragslage verbessern, will VW nach Angaben eines Sprechers zunächst mit Sonderschichten reagieren.

Die schwache Auslastung in Zwickau hat auch dazu geführt, dass von den 2700 befristet Beschäftigten, die seit 2017 eingestellt wurden, 269 im vergangenen Jahr nicht weiterbeschäftigt wurden. In diesem Jahr müssen knapp 500 nach dem Ende ihres Vertrags gehen. Das Unternehmen betont aber auch, dass seit 2017 mehrere hundert befristet Beschäftigte übernommen wurden. In Summe arbeiten nach Unternehmensangaben 10.000 Menschen in Zwickau.

Verbrenner müssen neue Technik bei VW finanzieren

Trotz der angespannten Lage auf dem Markt für E-Autos hieß es aus Braunschweig: „Das Werk ist gut aufgestellt, auch aufgrund des Mixes von Komponenten für konventionelle Fahrzeuge und E-Fahrzeuge.“ Mit konventionellen Fahrzeugen sind Verbrenner gemeint, die lange Zeit auch von VW in der Kommunikation vernachlässigt wurden.

Der Grund: Der Fokus sollte sich allein auf die E-Mobilität richten, um ihr rasch zum Durchbruch zu verhelfen. Diese Strategie ist bislang nicht aufgegangen. Daher gewinnen Verbrennermodelle wieder an Bedeutung. Schließlich sind sie es, die den Umstieg auf die neue Technik finanzieren müssen. Das gilt umso mehr in Zeiten enttäuschender Verkaufszahlen der so gepriesenen E-Fahrzeuge.

Dass das Werk Braunschweig gut aufgestellt ist, bestätigte vor wenigen Tagen Garnet Alps, Chefin der IG Metall in Braunschweig. Das gelte auch für die Produktion von Batteriesystemen. Im Interview mit unserer Zeitung warnte sie aber zugleich: „Wenn die Produktionszahlen von Elektro-Autos nicht hochfahren, dann ist das natürlich auch für das Werk eine Riesenherausforderung und ein Problem.“ Ihre Forderung: „Es ist wichtig, dass die Politik den Rahmen setzt und klar sagt, dass die Zukunft den batterieelektrischen Fahrzeugen gehört. Die Politik muss die Technik sehr konsequent fördern und Investitionen locker machen, damit die Betriebe, die sich umgestellt haben, Planungssicherheit haben und stärker in Gang kommen können.“