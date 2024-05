Wolfsburg. Ein Vergleich zeigt: Nach Jahren großer Gewinne sinken die Renditen. Lesen Sie hier, welche Hersteller warum die größten Gewinne einfahren.

Mit dicken Autos lässt sich immer noch das dickste Geld verdienen. Das ist das Ergebnis einer Studie des Autoexperten Stefan Bratzel. Eine zweite Erkenntnis: Der VW-Konzern verdient im Vergleich mit neun anderen Herstellern unterdurchschnittlich an seinen Autos. Erkenntnis Nummer 3: Der einstige Überflieger Tesla ist, wenn es um Profitabilität geht, nur noch oberer Durchschnitt. Vierte Erkenntnis: Die Gewinnmargen der Hersteller bewegen sich in diesem Jahr spürbar nach unten.

BMW und Mercedes-Benz waren im ersten Quartal das Maß der Dinge, wenn es um Gewinn und Rendite geht. Damit bestätigt sich, dass hochwertig ausgestattete Autos eben auch die größten Margen bringen. Sehr solide ist auch Toyota unterwegs, die Rendite des VW-Konzerns bewegt sich im Mittelfeld. Margen-Schlusslichter sind Tesla, der chinesische Autobauer BYD und abgeschlagen Ford.

Automarkt kühlt sich ab

Wie Bratzel, der das Center of Automotive Management in Bergisch Gladbach leitet, in seiner Studie schreibt, erleben die Autohersteller derzeit eine Phase der Abkühlung – Bratzel spricht von Normalisierung. „Nachdem die Unternehmen zuletzt durch Lieferengpässe bei ungebrochener Nachfrage vor allem höherpreisige und margenträchtigere Fahrzeuge produzieren konnten, drücken nun anhaltend hohe Kapitalzinsen sowie wirtschafts- und geopolitische Unsicherheiten negativ auf die Auftragseingänge“, begründet er die Entwicklung.

Die Gewinne je Auto im Überblick. © Center of Automotive Management | Kristin Heine

Die Folge: Die Margen seien im ersten Quartal auf durchschnittlich 7,1 Prozent gesunken und damit auf den tiefsten Wert seit drei Jahren. Den steilsten Auf- und Abstieg erlebte dabei Tesla. Das US-Unternehmen erzielte laut Studie 2021 rund 17 Prozent Rendite, nachdem es 2019 noch rote Zahlen schrieb. In diesem Jahr betrug die Rendite 5,5 Prozent.

Der Überschuss je Auto sank

Entsprechend der sinkenden Margen verringerte sich der Gewinn je verkauftem Auto. Binnen eines Jahres sank der Überschuss demnach um 19 Prozent auf zuletzt durchschnittlich 2253 Euro je Fahrzeug. Die Spreizung zwischen den Herstellern ist sehr groß: Spitzenreiter BMW brachte es im ersten Quartal auf 4557 Euro je Auto, Schlusslicht Honda auf 615 Euro. Der VW-Konzern bewegte sich mit 1272 Euro je Auto deutlich unterhalb des Durchschnitts. Auch dieser Vergleich verdeutlicht, warum sich das Unternehmen ein Kosten- und Sparprogramm verordnet hat.

Neben den oben beschriebenen Herausforderungen haben die Hersteller von E-Fahrzeugen noch mit zusätzlichen Schwierigkeiten zu kämpfen. Bratzel nennt ein schwächelndes Geschäft, unter anderem wegen der fehlenden staatlichen Förderung, sowie einen Preiskampf. Vor diesem Hintergrund erscheinen Margen und Gewinn je Auto bei Tesla noch komfortabel. Ford dagegen fährt nach Angaben Bratzels mit seinen Stromern schmerzhafte Verluste ein.

Hersteller verdienen mit E-Autos noch nicht genug Geld

Nach Einschätzung Bratzels zeigen die Zahlen, in welcher Zwickmühle sich die Hersteller derzeit befinden. Einerseits seien sie – nicht zuletzt aufgrund regulatorischer Anforderungen – gezwungen, verstärkt emissionsarme Autos anzubieten. „Andererseits verdienen die Akteure mehrheitlich noch kein Geld mit Elektroautos und sind auf stabile Renditen ihres Verbrennergeschäfts angewiesen, um die hohen Investitionssummen für neue Zukunftstechnologien zu stemmen.“

Die Renditen der Hersteller im Überblick. © Center of Automotive Management | Kristin Heine

Der Autoexperte ist überzeugt: Einen Weg zurück in die Verbrennerwelt gibt es nicht. Stattdessen müssten die Hersteller Lösungen finden. „Erstens gilt es, die Kosten von Elektrofahrzeugen entlang der Wertschöpfungskette weiter zu reduzieren und – gegebenenfalls durch Kooperationen – Skaleneffekte im Bereich Batteriezelle, Packaging sowie Design und Produktion der Fahrzeuge zu erzielen.“ Das müssen mit dem Ziel verbunden sein, die Preise zwischen Verbrennern und Elektrofahrzeugen anzugleichen. Denn noch sind E-Autos teurer als vergleichbare Verbrenner.

Bratzel: Deutsche Autobauer müssen in China stärker werden

Bratzel: „Zweitens gilt es insbesondere im Wettbewerb mit chinesischen Autobauern die Innovationskraft im Bereich Elektromobilität zu erhöhen. Gerade deutsche Autobauer müssen mindestens so viel innovativer und besser sein, wie sie teurer sind. Das ist vor dem Hintergrund der aktuellen Innovationsdynamik der chinesischen Automobilindustrie eine überlebensnotwendige und gleichsam herkulische Aufgabe.“

Dieser Aufgabe stellt sich Volkswagen mit seiner kürzlich verkündeten Strategie „In China, für China“. Dazu wird die Entwicklung von Wolfsburg abgekoppelt, der Autobauer will zudem mehr Kooperationen mit chinesischen Partnern eingehen. Die Ziele: kürzere Entwicklungszeiten, deutliche Kostenersparnis und passgenaue Autos für den chinesischen Markt.